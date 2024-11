Cony Camelo confesó quién de los eliminados merecía estar en el Top 8 de ‘MasterChef Celebrity’

Cony Camelo, conocida por su participación en ‘MasterChef Celebrity Colombia’, se ha convertido en una figura polarizante entre los televidentes. Tras su reciente eliminación del reality, la actriz y cantante compartió cómo ha vivido esta experiencia, que describió como un alivio, pese al “duelo” inicial por lo extenuante de las grabaciones.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Cony Camelo habló del fuerte “chisme” que rondaría la permanencia de Dominica Duque en ‘MasterChef’

En una entrevista para RCN, Cony reflexionó sobre su paso por el programa y el impacto de la edición televisiva en su imagen. “La ficción de la televisión me ha hecho ver como una mala persona, pero no me siento así. Tal vez mi forma de decir las cosas no le cae bien a muchos”, explicó. Pese a las críticas, la artista aseguró que la experiencia fue gratificante, aunque no exenta de desafíos.

Uno de los retos más grandes para Cony ha sido enfrentar la avalancha de comentarios negativos en las redes sociales. Admitió haber considerado cerrar su cuenta de Twitter debido a la intensidad de las críticas, aunque finalmente decidió no hacerlo. “Estuve a punto de cerrarla, pero reflexioné: ¿Por qué debería hacerlo? Lo dejé activo sin importar lo que me escribieran. Me sorprende el impacto que tiene la televisión en cómo la gente percibe a los artistas”, comentó.

Cony Camelo dijo quién de los eliminados debía estar en el Top 8

Sobre quién de los eliminados cree que merecía estar en el Top 8 del programa, Cony no dudó en responder: “Ilenia Antonini. Ilenia lo venía haciendo muy bien”. Su reconocimiento a la actriz y cantante subrayó la camaradería que también se vivió detrás de cámaras, a pesar de las tensiones propias de la competencia.

Aunque ha sido catalogada por algunos como una de las concursantes “más odiadas”, Cony Camelo enfrenta la situación con autenticidad y valentía, dejando claro que no permitirá que los comentarios en redes sociales definan su esencia.