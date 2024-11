Cony Camelo habló del fuerte “chisme” que rondaría la permanencia de Dominica Duque en ‘MasterChef’

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los ‘realities’ más famosos de la televisión colombiana, pues además de ser el único programa de cocina presente en las noches, también ha logrado ganarse el cariño de los televidentes del Canal RCN en cada una de las temporadas, donde un grupo de famosos termina dando de que hablar no solo por su nivel gastronómico, sino también por las personalidades del grupo de famosos elegidos. Por supuesto, durante esta temporada una de las figuras que más dio de que hablar fue precisamente Cony Camelo, quien habló del chisme sobre la permanencia de Dominica Duque en MasterChef.

Luego de un difícil reto de eliminación, los jurados ya tenía más que claro que la eliminada sería precisamente, Cony Camelo, ya que la actriz terminó llevando unas empanadas quemadas al atril, situación que resulta imperdonable para Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

En medio de lágrimas, Camelo se despidió del programa agradeciendo por la oportunidad y también dejando en evidencia cada uno de los aprendizajes que trajo consigo su paso por este programa, además de mostrarle su cariño a personalidades como Martina ‘La peligrosa’ y Vicky Berrio. Pero como es costumbre, cada uno de los eliminados llega a ‘Buen día Colombia’ con el fin de hablar de su paso dentro de programa matutino.

¿Cómo es la relación entre Cony Camelo y Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’?

Durante su aparición en la mencionada producción, Cony habló de las diferentes recetas que preparó, el nivel que significa estar en la cocina, pero también la relación con algunas de sus compañeras dentro del ‘reality’, especialmente con Dominica Duque, de quien se refirió en varias ocasiones, dejando en evidencia su bajo nivel en la cocina.

“Yo creo que nada a mi Dominica me cae muy bien. Había participantes que sí detestaban a Dominica porque sí (…) Esto es un chisme porque decían que ella era la única no famosa del combo, que alguien la había metido y la estaban protegiendo. Era radio bemba, pero a mí no me constaba nunca y la verdad a mí Dominica me caí bien. Todos sentíamos que había un beneficio para ella, que a ella la ayudaban un montón más. Cuando trabajé con Dominica, la segunda vez Rausch directamente se puso a hacer la masa del waffle a mí nunca ningún chef dijo venga la ayudo tanto y cuando a Dominica la fueron a eliminar decidieron que no eliminaban a nadie, entonces quedamos como por qué pasa esto. A nadie le cancelaron una eliminación solo a ella”, agregó Cony Camelo.