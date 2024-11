César Escola de ‘Yo me llamo’ habló del episodio de infidelidad que vivió, “fue durísimo”

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión, que lleva varias temporadas siendo parte de la pantalla chica, logrando ser todo un éxito, cuando de encontrar al doble perfecto de su artista favorito se trata, por supuesto, contando con destacadas figuras de la televisión colombiana tales como Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, quien hace pocos días habló del episodio de infidelidad que vivió hace varios años.

Escola se ha ganado el cariño de los televidentes debido a su carisma y sencillez frente a la pantalla, lo que ha traído consigo que termine haciendo parte de diferentes programas, entre ellos, ‘Yo me llamo’, pero también ‘La Descarga’ y ‘Klass 95′, evidenciando así sus amplios conocimientos musicales.

Sin embargo, el trabajo del jurado de ‘Yo me llamo’ no solo se queda en la televisión colombiana, pues desde hace algunas semanas llegó a los escenarios en compañía de reconocidas personalidades como lo son Carlos Calero, donde la música termina siendo la principal protagonista. ‘La noche de amor’, “un show de amigos, música, humor y mucho más”, el cual se lleva a cabo en el Casino Hollywood de Bulevar Niza.

En medio de una entrevista para el programa ‘Bravíssimo’ y posteriormente invitación para que los televidentes no se pierdan de este ‘show’, Escola terminó sacando una amarga experiencia y de paso habló de cómo superar una tusa: “En el show Michelle Santos cuenta una historia y fue increíble porque cuando ella lo empieza a contar, porque los textos no se ensayan (…) El público va a decir que estoy mintiendo, pero es la misma historia lo que me pasó a mí hace muchísimos años. De llegar al apartamento y tenían dos llaves y una matera en la mano de regalo, se abre la puerta de la habitación, se asoman y me dicen, puedes volver en 30 minutos y me fui. Fue durísimo”.

Finalmente, César Escola aseguró: “Resulta muy común de que a la hora del desengaño, ese tipo de desengaños que uno descubra en el lugar, en ese momento que le están metiendo los cuernos (…) En mi caso fue mucho tiempo de dolor, en el show tres años de tusa. Hay gente que sufre mucho”.

¿Cuántos hijos tiene César Escola de ‘Yo me llamo’?

César Escola de ‘Yo me llamo’ tiene un único hijo quien es Martín Escola, que estaría sobre sus 25 años de edad y es el hijo adoptivo del artista y jurado del ‘reality’ de Caracol y fue el que le estrenó al corazón al argentino, buscaron estar presente en cada uno de sus proyectos.