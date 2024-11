“¿Usted qué sabe?”: así reaccionó Camilo tras ser confundido con Sebastián Yatra por una “fan”

Camilo dejó ver su curiosa reacción luego de que una mujer lo identificara como un artista famoso, pero sin poder acertar su nombre. Sin embargo, al final terminó confundiéndolo con Sebastián Yatra, lo que desató una divertida escena entre el cantante y su cómica fanática, algo que dio pie a varios comentarios hilarantes.

PUBLICIDAD

El esposo de Evaluna Montaner figura como uno de los más grandes exponentes de la música colombiana a nivel internacional, teniendo consigo una gran base de fans denominada como ‘La tribu’, llenando los recintos en donde realiza sus presentaciones y coreando todas sus canciones en el proceso.

Puede leer: “Respete”: Camilo le reclamó a Sebastián Yatra por un “atrevimiento” que tuvo con Evaluna

A través de sus redes sociales, el artista suele compartir varios momentos en los que sus fans están involucrados, dejando ver las pancartas de sus conciertos, las reacciones de sus seguidores durante sus presentaciones e incluso algunos bailes que realizan con sus canciones, mostrándose muy agradecido con ellos.

Y así como muestra a sus fanáticos más acérrimos, también deja ver el otro lado de la moneda, compartiendo en un video que una mujer tuvo algunas dificultades al identificarlo como una persona famosa.

El principio del clip deja ver que una señora parece reconocer que Camilo es una figura famosa, razón por la cual él juega con la idea de cantarle una canción en vivo. Sin embargo, las cosas se ponen un poco mas curiosas cuando el cantante asegura que ella no sabe quién es él.

“Usted no sabe cómo me llamo. Tiene que saber cómo me llamo o no nos tomamos fotos, porque luego usted va por allá y dice: ‘me tomé una foto con Maluma’”, le reclamó cómicamente el intérprete de ‘Vida de rico’ a la señora.

PUBLICIDAD

Pero pese a no reconocer a Camilo, la señora se mostró muy confiada al decirle que él no era Maluma, a pesar de las dudas que el joven le llegó a plantar para confundirla aún más, generando así una escena llena de risas.

Lea también: “Estoy pensando cómo puedo amarte”: Camilo reveló una de sus fobias y cómo podría afectar su matrimonio

Camilo terminó siendo confundido con Sebastián Yatra

En el mismo clip, el artista seguía jugando con la señora, planteándole el escenario de que él podría ser Sebastián Yatra. Y ante este comentario, la mujer en cuestión reconoció que sí podría ser cierto, al punto de que terminó creyendo el planteamiento del colombiano.

Ante esta confusión, Camilo siguió adelante con su historia, al punto de que grabó un video en el celular de la mujer, el cual iba dedicado a su hija, pero sin salirse de su nuevo personaje.

“Rebeca, ¿Cómo estás? Soy Sebastián Yatra con tu mamá, mandándote muchos besos y muchos abrazos. te voy a cantar mi más reciente canción, que se llama ‘Déjame robarte un beso’”, dijo Camilo mientras graba el clip.