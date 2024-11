Camilo responde a extraño cuestionamiento de Evaluna ¿se acabó el amor?

Desde hace varios años el cantante Camilo ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que varios de sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del país.

Él y Evaluna forman una de las parejas más estables de la farándula internacional ya que nunca han protagonizado una polémica desde que hicieron pública su relación, matrimonio y el nacimiento de sus dos hijos.

Siempre están presentes en las críticas y aplausos de algunas personas debido a la manera en la que expresan su amor por medio de las redes sociales y esta vez no ha sido la excepción.

Pues ambos salieron en un video en el que decidieron responder algunas preguntas de su comunidad digital en la que una de ellas decía “Evaluna, ¿si Camilo fuera una cucaracha lo seguirías amando?”, dijo Camilo con asombro. Ante esto, Evaluna precisó que la pregunta estaría mejor al revés, por lo que indicó que “el que les tiene fobia a las cucarachas es usted”.

Camilo decidió responderle al estilo venezolano “no Evaluna, no te toques en este momento que da un yeyo, me dieron un poquito ganitas de vomitar”. En medio de risas Evaluna precisó que la respuesta es no, por lo que Camilo le dijo que “estoy pensando cómo puedo amarte”.

Debido a la fobia del cantante, ella le indicó que podía ser considerada con él y no acercarse tanto y llegó otro cuestionamiento sobre si le daría un beso o no, a lo que Camilo respondió que no. Finalizó diciéndole que sí la amaría, pero agregando otros detalles que tiñeron la pregunta de más drama.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, por lo que la comunidad digital de la pareja de cantantes llenaron el post de diversos comentarios. “Soy yo o a Camilo se le pegó el acento venezolano?”, “Jajajajajaja Camilo preocupado por los detalles para asegurarse de seguir amando a Eva😂😍”, “Camilo buscando una manera de amarla aun siendo cucaracha 🥹 jajaja los amo! Son mi inspiración 🤍”, “Camilo buscando una manera de amarla aun siendo cucaracha 🥹 jajaja los amo! Son mi inspiración 🤍” y “Jajajajaja los amo por que realmente se ponen en la situación y piensan en la forma para seguir amándose 😍❤️ jajajaja los amo”.