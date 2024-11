Sebastián Yatra dice que no cree que Shakira regale su lujoso carro

Durante la entrega de los Latin Grammy el cantante Sebastián Yatra fue entrevistado sobre lo ocurrido con el Lamborghini de Shakira, pues fue en su compañía que la barranquillera anunció que se lo regalaría a un fan.

PUBLICIDAD

Lea también: Error de traductora con Venezuela en Miss Universo desata los memes en redes sociales

“¿En ese carrazo de Shakira suena Vives?” es la pregunta que la periodista le hizo a Sebastián Yatra a lo que contestó “por supuesto, estuvimos escuchando pura música, nos escuchamos los álbumes completos de Carlos en el carro de Shakira”.

Luego le cuestionó qué tal suenan a los que respondió que van a sonar muy bien para la persona a la que le regale el carro, ya que ella le dejó claro que para él no sería. Por lo que la periodista insistió “¿pero sí es verdad que lo va a regalar?” y Sebastián Yatra respondió un poco incrédulo “eso dice. Yo no sé si le creo todavía”.

Luego el cantante de ‘Dos Oruguitas’ dijo que el carro corre rápido y hasta lo comparó con uno de la serie de HBO ‘El Pingüino’, la cual aseguró estar viendo en la actualidad. “El que se lo gane que me saque a pasear. Ella no anda en bicicleta”, finalizó Sebastián Yatra en medio de risas.

¿Cómo rifará Shakira su Lamborghini?

Es de recordar que se trata del carro que Shakira mostró en el video de ‘Soltera’ el cual es un Lamborghini Urus S morado que se adaptó a sus gustos en el “Departamento Ad Personam” de la marca italiana. El auto tiene una pintura exterior mate viola nebula y un interior verde.

La noticia se conoció el pasado 12 de noviembre cuando ambos cantantes aparecieron en un video dentro del lujoso carro cantante la canción ‘Las De La Intuición’ y Yatra le pidió que la incluya en el repertorio de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Luego halagó el vehículo y la barranquillera reveló lo que hará con él, sin embargo, a la fecha no ha revelado cómo rifará el Lamborghini.

PUBLICIDAD

“¡Uy! Este carro está como chimba, Shaki ¿no?”, le dice Sebastián Yatra a lo que Shakira contesta “Sí, lo diseñé yo”. De inmediato Sebastián Yatra le agregó que si le iba a regalar a lo que Shakira le contestó de manera jocosa que no.

“Yo te lo cuido mientras la gira”, dijo Sebastián Yatra, por lo que Shakira indicó el pensamiento que ha tenido respecto al costoso vehículo “no, ¿sabes qué? Lo voy a regalar. Se lo voy a regalar a un fan. Eso es lo que he estado pensando, quiero que lo tenga un fan, alguien que sea feliz aquí en este auto cuando lo maneje”. Sebastián Yatra le dijo que no le cree, pero ella insistió en que sí lo hará por lo que al pie de publicación agregó que “Nadie me cree capaz 🤣 ya verán”.