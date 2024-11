Greeicy y Lina Tejeiro visitaron a famoso equipo de fútbol en Argentina

La amistad de Lina Tejeiro y Greeicy Rendón ha perdurado a lo largo de los años, siendo bastante halagada por los seguidores de las artistas y por el público en general, quienes las ven como un ejemplo de una relación femenina fuerte y auténtica. A pesar de sus ocupadas agendas, Lina y Greeicy buscan compartir tiempo juntas, demostrando que su amistad es una prioridad en sus vidas. Además, de que ambas hacen partícipes a sus seguidores de los momentos especiales que viven juntas. En esta ocasión, salieron del país hacia Argentina, visitando el equipo Boca Juniors en Buenos Aires.

Greeicy y Lina estuvieron visitando las instalaciones del club, donde las recibieron con las manos abiertas y a cada una le dieron su respectiva camiseta, marcada con sus nombres. Ambas aprovecharon para tomarse fotos con los jugadores, en específico con el jugador Frank Fabra, quien les agradeció por la visita, sus redes sociales y también grabar un gracioso video, como de costumbre cuando están juntas.

En el video aparecen juntas con la camiseta del equipo puesta y otra entre sus manos, diciendo en un tono exagerado que la prenda huele a hombre. Los comentarios no dejaron de halagar la inesperada visita: “Este par es un hit, me hacen el día con sus ocurrencias. Me encanta verlas juntas”, “Ellas fueron separadas al nacer, pero el destino las unió de nuevo”, “Par de bellezas armando desorden”.

Mientras que, otros se fijaron en el equipo, señalándoles que deberían ser del también equipo argentino, Atlético River Plate.

Finalmente, una de las razones de la visita de Greeicy a Argentina, es porque estará dando un show en el país este 21 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, lo que lleva a pensar que quizá Lina la este acompañando, ya que recientemente termino las grabaciones de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ en el canal Caracol.