La reacción de Daniel Calderón cuando le preguntaron cómo fue tener a Paola Jara de madrastra

Paola Jara es una de las cantantes más reconocidas del género popular en Colombia. Con su poderosa voz y letras que conectan con el público, se posiciona como una de las favoritas del país. Desde muy joven, Paola mostró su pasión por la música y comenzó a construir su carrera en el ámbito local, logrando destacarse por su interpretación de temas de desamor y empoderamiento.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, Paola lleva varios álbumes que han sido bien recibidos por la crítica y el público, y ha colaborado con importantes artistas del género popular. Su capacidad para interpretar baladas y rancheras le ha permitido destacarse en un mercado competitivo, y su carisma en el escenario ha hecho que sus presentaciones en vivo sean un éxito rotundo. Además, Paola ha sabido diversificar su presencia en la industria, participando en programas de televisión y utilizando sus redes sociales para mantenerse cercana a sus seguidores.

Antes de su actual matrimonio con el también cantante Jessi Uribe, Paola mantuvo una relación de varios años con el productor musical Iván Calderón, una figura influyente en su carrera artística. Calderón, conocido por su trabajo en la música popular y vallenato, fue un gran apoyo en su crecimiento profesional, y aunque la relación sentimental llegó a su fin, ambos han continuado con sus exitosas carreras por separado. La ruptura fue comentada en medios de comunicación, pero siempre mantuvieron un nivel de respeto en sus declaraciones públicas.

¿Qué dijo Daniel Calderón de su exmadrastra Paola Jara?

Recientemente, el hijo de Iván Calderón, el cantante de vallenato Daniel Calderón, fue cuestionado en la emisora Tropicana sobre cómo fue tener a Paola Jara como madrastra durante la relación de su padre con la artista.

Al momento de preguntarle si guarda algún recuerdo en particular de esa época, su respuesta fue breve y algo evasiva, indicando que, para él, no fue un asunto de gran relevancia. “No me acuerdo… no pues todavía estoy esperando una liguita”, expresó Daniel entre risas en el minuto 38:50 del video, compartido por la emisora en su canal de YouTube.