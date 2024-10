Hijo de Sara Uribe se enamoró y así reaccionó la modelo “Nada te prepara para esto”

Sara Uribe ha sido una de las presentadoras y modelos que saltó a la fama luego de su participacion en ‘Protagonistas de Novela’. Su carrera la ha llevado a ser parte de Estilo RCN, El Lavadero, Lo Sé Todo y La Kalle como presentadora. Pero sin duda, su mayor amor ha sido su hijo Jacobo que tuvo con el exfutbolista, Freddy Guarín.

PUBLICIDAD

Hijo de Sara Uribe se enamoró y así reaccionó

En sus publicaciones de Instagram donde acumula siete millines de seguidores, publicó en sus redes sociales un tierno video donde se ve a su pequeño hijo confesarle que estaba completamente enamorado de una niña, “Mi niño le tira besos a Juanita, besos que lleguen hasta su casa. Esa mirada tan pura, inocente. Jacobo me deja sin defensas, me desarma cuando lo escucho y me sorprende su manera de ver el mundo y tratar a las personas: es tan noble y amoroso”.

Del mismo modo confesó no haber estado lista para ese momento, y mucho menos a esa edad “Nunca, nada, me preparó para algo como esto. @jacoboguarinuribe me tiene con el corazón la mano. Ser mamá no tiene manual. Me agarró desprevenida y yo, intentando pilotear la situación, hice lo que pude. Me interesa que Jaco no tenga miedo para decirme las cosas, que se abra a mí y sepa que siempre voy a ser esa mamá que lo escucha con amor y pone límites sanos”.

Del mismo modo, su seguidores no pudieron con tanto amor e inocencia del pequeño Jacobo, felicitando a Sara por el trabajo que ha estado ahciendo como madre.