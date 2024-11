Diana de Los Escachaitos de TikTok alegró a su ‘mamita’ con la decisión que tomó con su vida

Oriundos del municipio de Belén, en Boyacá, ‘Los Escachaitos’ se han ganado a pulso la distinción de ser una de las familias más queridas en Colombia, debido al trabajo que hacen en las redes sociales en donde muestran la cotidianidad de sus vidas en el campo, además de dar tips para todo tipo de cosas. Justamente una de sus integrantes, Diana, aprovechó lo masivo de su cuenta de TikTok para revelarle a sus seguidores la decisión que tomó con su vida y que tiene totalmente alegre a su ‘mamita’ Belén.

Días atrás ‘Dianitap había sorprendido a sus 9,3 millones de seguidores en TikTok, al revelar que se había alejado de su ‘ranchito’ para irse a vivir a la urbe y cumplir su sueño de convertirse en una profesional, algo que la llevó a alquilar un apartamento al que dotó con todos los utensilios necesarios para su vida independiente.

Pero esta decisión duró poco, ya que en un reciente video reveló que volvería a vivir con su progenitora y sus hermanos, pero eso sí, seguiría estudiando juiciosa para lograr este propósito que, quizás sin las redes, le hubiese sido más complicado de cumplir.

“Hoy es mi último día viviendo en este apartamento. (...) Me regreso a vivir a la finca. (...) La mayor felicidad que tengo de volver al campo es el poder cosechar mis propios alimentos, acá tengo mis buenos pescados y si quisiera me los puedo preparar en este momento. (...) Algo que aprendí es que uno no puede cambiar la tranquilidad por nada en el mundo, la verdad yo puedo seguir estudiando juiciosa desde la finca y puedo seguir haciendo lo que más me gusta. (...) Puedo disfrutar de todas las bendiciones que nos da Dios todos los días”, expresó Diana.