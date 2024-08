Diana de Los Escachaitos descartó su embarazo, pero pidió ayuda ante delicada situación con su salud

El municipio de Jenesano, Boyacá, vio nacer a una de las familias más queridas en Colombia, ‘Los Escachaitos’, creadores de contenido que le han llevado al mundo por medio de TikTok e Instagram los saberes del campo , todo esto junto a su ‘mamita’ María Belén. Precisamente una de las integrantes de esta familia, Diana, descarto los rumores web que indican que está en estado de embarazo y de paso pidió ayuda ante delicada situación de salud.

Ya son más de 635.000 de visualizaciones que acumula un reciente clip en la plataforma china en la que la joven le contesto a quienes la estaban criticando por el cambio en su aspecto físico, hasta el punto de asegurar que ella estaba esperando un hijo. Ante esta situación, la boyacense decidió acudir al médico en dónde le realizaron varios exámenes, dentro de ellos dos ecografías con las que sus especialistas intentan establecer si ella padece o no de toroides.

“En los últimos días, he leído comentarios en los que dicen que me he subido mucho de peso y que ya no tengo la misma figura que tenía cuando empecé a hacer contenido, así que por tantos mensajes me preocupé muchísimo y tomé la decisión de hacerme unos exámenes. No les voy a negar que me dio un poco de miedo, porque como ustedes saben yo me cuido con las comidas; y los alimentos de aquí del campo sin muy saludables, porque nosotros mismos los cultivamos, además que soy una persona que me encanta el ejercicio”, expresó la influencer.

“Para todas las personas que dicen que la tiroides la produce la comida, les voy a decir que no, la tiroides es una glándula que muchas veces se desarrolla por falta de hormonas o porque tiene muchas más hormonas de lo normal. (...) No les puedo asegurar nada, pero ya tengo todos los exámenes. (...) Me hace falta lo más importante, que un especialista pueda leer todos los exámenes que me hicieron, ya que no sé mucho de eso. (...) Me ayudaría muchísimo sus comentarios”, fue el llamado de ayuda de Diana.