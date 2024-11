Presentadora del Canal RCN habría confirmado su separación luego cinco años de matrimonio

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación con mayor acogida por parte de los televidentes, pues durante más de una década frente a la pantalla chica, también ha estado al frente de destacadas producciones de entretenimiento, así como también brindándoles información sobre aquellos hechos que se dan en las principales ciudades a partir de Noticias RCN. Contando con todo un grupo de experimentados periodistas y presentadores, ahora una de ellas habría confirmado su separación luego de cinco años de matrimonio.

Además de ser parte de la sección de entretenimiento de Noticias RCN, Zahira Benavides, también se estrenó como conductora de ‘MasterChef Celebrity Al Rojo Vivo’, producción digital que ha contado con algunos exparticipantes y también con la presencia de Jorge Rausch.

Si bien, son pocos los detalles que se conocen con respecto a su vida privada, hace pocos días, la presentadora estuvo haciendo parte de una de las secciones del programa ‘Buen día Colombia’, donde la duda sobre cómo está su relación no se hizo esperar: “Estoy reconstruyéndome (…) Estoy tranquila, mis hijas seguramente también estarán tranquilas, o sea que todos estamos tranquilos en casa. Lo más importante es la estabilidad de los hijos”, aseguró Zahira Benavides.

Aunque la presentadora del Canal RCN no terminó confirmando su separación, lo cierto es que por medio de sus redes sociales, no deja ver fotos recientes junto al padre de sus hijas e incluso al entrar al perfil de Instagram del hombre se muestra que Zahira Benavides ya no lo sigue, siendo esta otra prueba de que habrían cortado los lazos, esto sumado a la respuesta de que su prioridad siempre serán sus dos pequeñas, con quien se deja ver en varias ocasiones.

¿Quién fue el esposo de Zahira Benavides, presentadora del Canal RCN?

El esposo de Zahira Benavides, de quien se habría separado, es Osman Roa López, que de acuerdo a la descripción de sus redes sociales, es un político de Boyacá, quien además de emprender este camino, también fue diputado en la Asamblea Departamental, sin dejar de también decidió lanzarse al Senado de la República, contando así con una amplia carrera.

Cabe resaltar que hasta el momento se desconocen los motivos que habrían ocasionado la posible separación entre la presentadora del Canal RCN y el político, ya que como fue mencionado, Zahira suele referirse en muy pocas ocasiones a su vida privada, buscando seguir enfocada en su carrera.