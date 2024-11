RCN hizo el anuncio del tercer grupo de aspirantes mujeres en entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Una semana más en que la casa más famosa de Colombia pone ante el público la decisión de elegir quien será el siguiente en entrar a la codiciada casa, desde hace tres y más semanas, el Canal RCN viene preparando por todo lo alto la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y la emoción se ha desatado entre los fans con la nueva opción de votar por sus favoritos. Hasta el momento van tres rondas de elecciones, en la primera ganó la empresaria e influencer Melissa Gate, en la segunda Emiro Navarro, creador de contenido y la tercera está por definirse entre varias figuras del entretenimiento en el país.

El anuncio del segundo ganador, llegó en la noche del domingo 17 de noviembre por medio del anuncio hecho por Ornella Sierra de la contundente victoria, pues Emiro derrotó al también influencer Valentino, quien figuraba como otro de los favoritos. La noticia fue de agrado para todos los que conocen el contenido tan original que realiza Emiro en sus redes y sobre todo en TikTok.

El tercer grupo fue anunciado esta mañana por medio de las redes sociales del canal, quien encabeza la lista es Elizabet Loaiza, seguida de Yaya Muñoz, Nanis Ochoa, Margarita Reyes, Juliana Gómez y Alejandra Pinzón. La reacción del público se ha manifestado y no de forma positiva, pues la idea de que Nanis Ochoa, quien ya había estado, regrese al reality no ha sido del agrado de muchos.

“¡Ay no Nanis no estamos dando segundas oportunidades! Y más si sabemos que eras galáctica”, “¿Esa Nanis qué? ¡Otra vez! No mija vaya y busque algo que hacer recójase.”” Nanis Ochoa?? ¿Que ganas de volver a joder.””Nadie que haya visto el comportamiento de Nanis votaría por ella”, “Famosa Margarita reyes, Nanis que lo supere jajajaja y las demás ni idea de donde salieron?”, señalaron los internautas en los comentarios.