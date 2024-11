¿Quiere ser madre otra vez? Laura Londoño reveló si le gustaría tener más hijos

La actriz Laura Londoño ha destacado en la televisión por sus interpretaciones en producciones de gran éxito como ‘La Ley del Corazón’, donde cautivó al público con su papel como la abogada Julia Escallón, y en ‘Café con aroma de mujer’, en la que interpretó a Gaviota, uno de los personajes más recordados y queridos de la novela. Su talento y carisma han convertido a Londoño en una de las actrices más reconocidas de su generación.

Con una carrera sólida en la televisión, Laura también ha explorado nuevas oportunidades en otros formatos. Recientemente, se unió al reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ en España, donde su talento en la gastronomía la llevó a consagrarse como ganadora de la competencia. En su vida personal, Londoño es madre de dos hijos y está casada con el empresario Santiago Mora Bahamón, con quien ha formado una familia que ella misma describe como una de sus mayores fuentes de alegría.

Recientemente, la actriz interactuó con sus seguidores en Instagram al abrir una caja de preguntas desde su cuenta personal. Entre las preguntas, uno de sus seguidores le consultó si pensaba en tener más hijos, un tema que generó curiosidad entre sus fans y fue respondido por Londoño con sinceridad.

Laura Londoño La actriz publicó una foto cuando estaba embarazada.

Ante esta pregunta, Laura respondió compartiendo una foto en la que recordó sus embarazos y reveló sus sentimientos sobre la maternidad.

“Los embarazos han sido los momentos más felices de mi vida y los niños me llenan de una manera inimaginable”, expresó. Sin embargo, también admitió que, a pesar de sus deseos, no planea tener más hijos. “Ganas no me faltan, pero no creo, porque ser mamá presente, trabajar y no olvidarte de ti como mujer son malabares extenuantes”, confesó la actriz.