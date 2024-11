“Reporté esa pinche canción”: Laura Londoño se fue en contra de Maluma y Karol G por ‘+57’

La actriz Laura Londoño, conocida por sus destacados papeles en telenovelas como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘La Ley del Corazón’, se ha sumado a la lista de personalidades que han expresado su rechazo hacia la polémica canción “+57″, interpretada por Karol G, Maluma, J Balvin y otros artistas del género urbano. El tema ha generado controversia debido a sus letras, que han sido calificadas por muchos como inapropiadas, obscenas y problemáticas, en especial por su contenido sexual y de incitación al consumo de sustancias.

A través de sus redes sociales, Londoño expresó de manera contundente su desaprobación hacia la canción, calificándola de “horrible”. La artista, de 36 años, reveló que, por primera vez en su vida, decidió reportar la canción en la plataforma de streaming Spotify, pidiendo que no se difundiera más.

“Acabo de hacer algo por primera vez en mi vida, no sé si funcione, reporté una canción en Spotify. Ay, qué pena con Maluma, con J Balvin, que me encanta, y Karol G, a quien he admirado toda mi vida, pero reporté esa pinche canción que disque ‘+57′. Cosa tan horrible”, manifestó.

La ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ en España también explicó que, en su reporte, mencionó que la canción contenía contenido sexual y violencia, algo que le resultó especialmente preocupante. “Ahora no sé si lo acepten porque yo siento que realmente les interesa que seamos brutos, que nos emborrachemos, que nos ahuevemos”, dijo, haciendo referencia a la letra de la canción. Además, la actriz resaltó que el indicativo +57 representa a Colombia, un país “maravilloso, lleno de gente linda e inteligente”, y expresó su desconcierto por cómo esta canción podría representar al país.

El tema ha sido muy criticado no solo por celebridades, sino también por instituciones defensoras de los derechos de los niños y adolescentes, así como por autoridades gubernamentales, quienes han señalado que las letras sexualizan a las niñas de 14 años y promueven actitudes destructivas, como la prostitución y el consumo de alcohol y drogas.