Internautas se niegan a participar en las votaciones de ‘La Casa de los Famosos’ por esta razón

Un grupo de usuarios en Instagram dejó claro que está en contra de participar en las votaciones de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, explicando que hay un detalle con el proceso explicado en la página web del programa que desalienta a los internautas a contribuir con esta elección.

La segunda temporada del reality show de RCN fue confirmada hace algunas semanas, siendo la presentadora Carla Giraldo quien se encargó de brindar la noticia a través de una publicación en las redes sociales, adelantando que esta segunda entrega llegaría con algunas sorpresas.

La primera de ellas estuvo relacionada con el equipo de presentadores, anunciando que la exparticipante del programa, Ornella Sierra sería la encargada de tomar el puesto de host digital, siguiendo el legado de Emmanuel Restrepo con su personaje de Carmelo, el cual hizo reír a muchos de los fanáticos del show.

Otra de las novedades destacadas que trae esta nueva temporada es que los internautas tienen la opción de elegir qué figura entrará a La Casa de los Famosos, presentando cada semana una lista de personas destacadas entre influencers, actores, músicos y demás, de modo que puedan votar por quién de ellos tiene un cupo asegurado dentro del show.

La primera votación se llevó a cabo la semana pasada, presentando a Manuela Gómez, Marilyn Oquendo, Yina Rose, Juliana Seligmann, Deiry Vargas y Melissa Gate, siendo esta última la que más recibió votos y quien obtuvo el pase inmediato a la casa/estudio de RCN.

Y si bien hubo buena participación de parte de miles de internautas, un grupo se manifestó en las redes sociales para explicar las razones por las cuales no quieren brindar su voto en la página web, destacando que todo gira alrededor de la logística del proceso.

¿Por qué algunos internautas se resisten a participar en las votaciones de La Casa de los Famosos?

A través de una publicación en Instagram, algunos seguidores del programa aprovecharon la sección de comentarios para dejar ver una razón de peso para ellos que los ha invitado a quedarse al margen y evitar el portal web del show colombiano, indicando que no les gusta el proceso para poder emitir su voto.

“No me gustó que para votar toca diligenciar y poner todos nuestros datos .... No están ni cerca de que eso suceda y si es así mejor no veo ese programa tan maluco ... Quería apoyar a Manuela Pero así de estar dando mis datos a diestra y siniestra naaaaa”, dijo un usuario de Instagram sobre este detalle en las votaciones de La Casa de los Famosos.

Más internautas sumaron comentarios al respecto, jugando con la idea de que los requerimientos son comparables con otros procesos de mayor peso: “no voté por nadie porque no me voy a registrar para esa bobada 😂 ni que fuera pagar la factura de la luz. Así que no votaré por ningún, le echaré ganas para que queden los que quiero”.