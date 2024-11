RCN anunció el segundo grupo de aspirantes a entrar en ‘La Casa de los Famosos’ ¿Los conoce?

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, que se estrenará a principios de 2025, sigue aumentando expectativas al anunciar a los aspirantes masculinos que competirán por el voto del público para formar parte del reality de RCN. Este nuevo grupo de hombres promete dar mucho de qué hablar, con personalidades diversas que buscan destacar en el programa, generando ya revuelo entre sus seguidores y televidentes.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Melissa Gate sería la primera confirmada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Uno de los candidatos más populares es el influencer Emiro Navarro, de 22 años, quien cuenta con una considerable base de seguidores, con más de un millón en Instagram y casi dos millones en TikTok. Con una personalidad alegre y espontánea, Emiro confiesa estar en búsqueda del amor verdadero o, si no se da, de pasar un buen rato. Asegura que no tolera la hipocresía y advierte que no permitirá que nadie lo trate mal en la casa.

El creador de contenido Valentino Lázaro también ha mostrado interés en ingresar a la casa. Con una pareja fuera del reality, Valentino asegura que estaría abierto a una “tentación” en el programa, aunque preferiría que fuera una relación de tres. Reconoce que su estrategia para destacarse será ser noble, divertido, y mantener una chispa pícara. Desde la pérdida de su padre, Valentino afirma haber asumido el rol de “hombre gay de la casa”.

Ovidio Asprilla, recordado por su participación en Guerreros de Canal 1, es otro de los aspirantes. Actor, cantante y padre de una niña de cinco años, Ovidio se define como persistente y competitivo, y confiesa que le desagrada la gente doble cara. Aunque disfruta que se enamoren de él, asegura que no busca enamorarse de nadie.

Yesid Achicué, influencer indígena del pueblo Nasa, se presenta como un hombre de carácter fuerte, dedicado a compartir su amor por la naturaleza. Como hijo de la montaña y la cordillera, espera que en el reality lleguen mujeres inteligentes y atractivas.

También compite Ricardo Montoya, conocido por su habilidad para “leer la mente” de las personas. Dispuesto a implementar estrategias y descubrir cuando alguien miente, busca ser un competidor astuto. Finalmente, Julián Campos, un hombre casado y padre, señala que aunque ama a su esposa, es consciente de que “la tentación existe”. Se describe como divertido y no tolera la hipocresía.

Todos estos candidatos buscan el apoyo del público, que podrá votar en www.lacasadelosfamososcolombia.com para decidir quiénes entrarán a la casa.