Juliana Seligmann hizo “labor social” a cambio de votos para entrar a ‘La Casa de los Famosos’

El pasado 4 de noviembre iniciaron las votaciones de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ correspondiente al primer grupo de aspirantes conformado por la empresaria Manuela Gómez, y la creadora de contenido Melissa Gate.

A ellas se suman la cantante Marilyn Oquendo, la cantante Yina Rose, la reina de las bromas Juliana Seligmann, y también la creadora de contenido Deiry Vargas. Las seis han estado en constante promoción para incentivar los votos, y han hecho de todo para lograrlo.

Juliana Seligmann es la segunda que ofreció dinero a cambio de votos, pero a diferencia de Marilyn Oquendo que ofrecía 500 mil pesos, esta ha donado 2 mil pesos por cada voto a una persona necesitada y para ello, la creadora de contenido salió con un cartel por las calles gritando.

“Vota por mí para entrar a La Casa de los Famosos, mor. Por cada voto donaré 2 mil pesos a una persona que lo necesite. Vamos a votar por Juliana Seligmann, por las personas que realmente le aportan algo positivo a la sociedad. ¡no te vas a arrepentir mor”, repite contantemente Juliana Seligmann en el video.

Tal y como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital de la creadora de contenido quien en su video promocional ya había dado los motivos por lo que considera que debe entrar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

“Que por qué soy famosa? Por qué salgo todos los días a recorrer las calles de Medellín, he ayudado a demasiadas personas en condición de calle, mi propósito es arreglarle el día a muchas personas que son vulnerables, sin contar con que estoy loca y todos los dias me invento locuras para sacarle una sonrisa a quienes me ven por esta pantallita 🥹❤️ por eso y más merezco entrar a @lacasadelosfamososcolombia1 Vamos 💪🏻 yo sé que nosotros podemos 🙌🏻🥹”, escribió Juliana Seligmann