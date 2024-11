Ella es la expresentadora de RCN que brilló en el Concurso Nacional de Belleza; se fue de Colombia hace un tiempo

Una de las noches más esperadas por los colombianos tuvo que ver precisamente con los 90 años del Concurso Nacional de belleza, evento que tuvo lugar en Cartagena, contando con 32 aspirantes de diferentes ciudades del país, quienes buscarán por última vez llevarse la anhelada corona. Sin embargo, más allá de las candidatas, ella es la expresentadora de RCN que brilló en el Concurso Nacional de Belleza.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Presentadora de RCN habló de los problemas de salud que enfrenta; tuvo que salir en vivo del programa

Se trata de Catalina Robayo, quien además de ser una exreina de belleza y de formar parte del concurso en el año 2010, posteriormente le dio paso a su faceta como modelo y presentadora, convirtiéndose así en una de las caras principales del Canal RCN, desde la sección de entretenimiento, lo que trajo consigo que se ganara el cariño de los televidentes durante sus diferentes apariciones.

Sin embargo, la expresentadora de RCN decidió dar un paso al costado del canal e incluso alejándose de Colombia para así cumplir con otros proyectos y por ende, ser un apoyo para su esposo. Catalina se radicó en Estados Unidos y tiempo más tarde le dio la bienvenida a su pequeña, quien llegó para unirlos muchos más. Si bien, se encontraba fuera de Colombia, lo cierto es que por unos días se alejó de su pequeña para ser una de las presentadoras estrellas del Concurso Nacional de Belleza 2024.

Aunque separarse de su pequeña no terminó siendo una tarea para nada sencilla, recordar viejas épocas no solo como reina sino también como presentadora del Canal RCN ha llenado su corazón: “Despegarme de mi bebé me da mucho sentimiento, pero, por otro lado, estoy muy feliz de estar en este lugar que me llena de amor y buenos recuerdos”, agregó Catalina Robayo por medio de su cuenta de Instagram.

¿Quién es el esposo de Catalina Robayo, expresentadora del Canal RCN?

El esposo de Catalina Robayo es Juan Añez, un famoso empresario con quien contrajo matrimonio en el año 2014 y había sido precisamente por su trabajo que decidieron irse de Colombia, mostrando así el apoyo y amor que existe entre ellos, ahora aún más con la llegada de la pequeña Gaia