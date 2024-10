Catalina Gómez contó el acto de amor que tuvo su mamá con habitante de calle; sus hermanos tuvieron que ver

Catalina Gómez es una de las presentadoras más famosas de Caracol Televisión, pues a diario se encarga de acompañar las mañanas de los televidentes por medio del programa de entretenimiento ‘Día a día’, contando así con más de 10 años de experiencia dentro del mismo e integrando así otras facetas como lo son la de meditadora y Coach en salud y nutrición. A pesar de sus quehaceres profesionales, el mayor logro en la vida de la paisa es precisamente su familia y por supuesto, sus padres a quienes recuerda con gran amor y en medio de una entrevista contó el actor de amor que tuvo su mamá con habitante de calle.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Catalina Gómez de Día a día confesó cómo es la relación con el hijo de su esposo, “él tiene una gran mamá”

A pesar de que en los últimos años, Catalina se ha encargado de ser la entrevistada, lo cierto es que en esta ocasión abrió su corazón para revelar diferentes detalles de su vida con los televidentes a partir del programa ‘Bravíssimo’, donde su círculo más cercano terminó siendo el principal protagonista, especialmente sus padres a quienes recuerda con especial amor y admiración por cada uno de los vividos.

Y en medio de ese recorrido por todos estos especiales recuerdos, la presentadora de ‘Día a día’ aprovechó para contar uno de los más que tiene presente en su memoria, donde su mamá, Ángela Restrepo, termina siendo la principal protagonista:

“Me enseñó que el que no vive para servir no sirve para vivir (…) Ella lo tenía clarísimo, empezando por darse a su familia, pero también a las personas desconocidas, esta es la hora que mis hermanas sigue contándome cosas, era un señor que cuenta ellas eran chiquitas vivía en la calle y tal vez por la falta de familia o el consumo de no sé qué tipo de sustancias estaba muy perdido y demás, mi mamá se lo llevaba a la casa, lo bañaba, le daba comida a todo nivel ella siempre estaba para todo y para todos. En la casa se perdía la ropa de mis hermanos y el amarillito ese no te lo ponías hace mucho tiempo y una cosa que uno no está usando otro si lo necesita, entonces yo lo regalé”, fueron las declaraciones expuestas por Catalina Gómez.

¿Cuántos hermanos tiene Catalina Gómez de ‘Día a día’?

Catalina Gómez de ‘Día a día’ es la menor de ocho hermanos, es decir, que la presentadora se llevaba más de 10 años con su hermano siguiente, lo que produjo que se convirtiera en la consentida por cada uno de ellos y por supuesto, de sus padres.