Andrea Serna confesó el desconocido acuerdo que tiene Caracol Televisión, ¿dinero o permanencia?

Andrea Serna es una famosa abogada y presentadora colombiana, recordada por su participación en diferentes programas de entretenimiento como lo son el ‘Factor X’ y ‘Protagonistas de nuestra tele’ del Canal RCN. Años más tarde, la manizaleña a convertirse la presentadora estrella del ‘Desafío’, contando con seis temporadas al aire y por ende, ganándose el cariño del público. Ahora, en medio de una entrevista, Andrea confesó el desconocido acuerdo que tiene con Caracol Televisión.

Si bien, Serna hace parte de la industria del entretenimiento desde hace más de 18 años, ha preferido ser bastante precavida cuando de detalles de su vida se trata, teniendo en cuenta que busca brillar por su trabajo más allá de su vida privada. A pesar de ello, hace pocas semanas estuvo haciendo parte del pódcast de Paola Ovalle, ‘El mundo del sí', donde se refirió a diversos temas como su familia, su decisión de salir del Canal RCN y por supuesto, su destacada participación en el ‘Desafío XX’, donde terminó evidenciando el acuerdo que tiene con el Canal que se ha convertido en su casa.

“Ha sido lo máximo ser independiente porque me monto en los proyectos que decido, les invierto el tiempo que decido, ya no estoy permanentemente al aire, pero entonces con Caracol tenemos un acuerdo en el que tengo un formato de entretenimiento al año. Que si bien es demandante cuando se rueda, solamente es ese momento del año. Entonces eso también me ayuda a las dinámicas familiares porque, me preguntan mucho que hacer con Emi y es que al final es un tiempo que te ausentas de casa. Yo soy super clara y ella sabe que esto tiene un principio y un final”, apuntó Andrea Serna en la mencionada entrevista.

¿Por qué Andrea Serna del ‘Desafío XX’ renunció al Canal RCN después de 18 años?

La presentadora, Andrea Serna, confesó por medio de un video antes de las grabaciones del ‘Desafío XX’ que luego de 18 años y de pensarlo durante casi un año, tomó la decisión de salir del Canal RCN, pues quería llevar a cabo otro tipo de proyectos y elegir aquellos que más le generaban interés:

“Recuerdo que unas semanas después de la renuncia trabajé con Nickelodeon, trabajé en España, estuve en Barcelona diseñando una colección para Colombia con Martha Tous, directora de creativa de Tous en fin, como a expandir mi carrera a lo que podría ser mi carrera fuera de esos estudios que tan amorosamente me acogieron por casi dos décadas”.