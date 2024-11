Melissa Gate promete encender ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Melissa Gate es una de las participantes que más era aclamada para la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, pero ahora, tras la ovación del público, es una de las nominadas a ingresar en la segunda temporada del reality de RCN.

Su video promocional para incentivar los votos del público está lleno de controversia por su personalidad explosiva con la que ha enganchado en al público ya que la joven de 33 años oriunda de Medellín aseguró que la gente quiere show, y ella lo dará.

“Soy Melissa Gate, tan bella como peligrosa, más peligrosa que bella, querida. Me dedico a las redes sociales. Mi única relación estable y no tóxica es con Dios. No estoy tampoco buscando una relación, depende si de pronto resulta un hombre mayor de 53 años con alguna cardiopatía”, dijo Melissa Gate

Seguidamente indicó parte de sus características asegurado que sus comentarios son políticamente incorrectos, junto a otras palabras que prometen ser el detonante de lo que pudiera ocurrir con su presencia dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

“Me dedico a la crueldad, me encanta el chisme, es lo único que yo le dije a Dios que no iba a dejar. Soy la más odiada, la más amada, pero jamás olvidada porque yo soy sapa, metida y chismosa”, indicó Melissa Gate.

Precisó que el único tipo de personas que no soporta en una casa son los hipócritas y envidiosos, y que tiene reglas básicas de convivencia y que si no son capaces de cumplirlas es porque no son seres humanos normales.

“El que tenga problemas conmigo es porque el del problema es él. Y la cereza del pastel: mi alimentación es no negociable, soy vegana. La gente quiere que yo esté en La Casa de los Famosos porque yo soy un show, la gente quiere drama, acción, sufrimiento. Soy la más dramática de todos. Les prometo que vengo con el personaje más potente. Tengo todo para ser el personaje. A votar”, finalizó Melissa Gate.