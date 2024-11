Participantes de ‘La Casa de los Famosos’ tuvieron su primer encontronazo

Las seis aspirantes a ingresar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ estuvieron de invitadas en el programa ‘Buen Día Colombia’ desde donde contaron los motivos por los que deben votar por ellas para ingresar al reality de RCN que se estrenará en el 2025.

Dentro de la entrevista el presentador Orlando Liñán les cuestionó si tendrían o no una relación dentro de la casa, y la primera en contestar fue la polémica Melissa Gate quien dijo que “yo la verdad, afortunadamente soy una mujer libre, soltera y capaz, entonces pues obvio, si hay alguien que me guste por qué no”.

Seguidamente fue el turno de Yina Rose, quien indicó que le gustaba la pregunta, ya que ha reiterado que está soltera luego de 18 años de matrimonio, pues para el promocional de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ aseguró que se está separando y que entrar al reality pudiera ser una terapia.

Luego fue el turno de Juliana Seligmann quien indicó que en su caso no, y que tiene una relación muy estable y bonita, a lo que Yina Rose le preguntó “¿no vas a ser Nataly Umaña 2.0?”.

Sin embargo, Juliana Seligmann se unió a las críticas de los televidentes sobre lo que esperan de este tipo de competencia, pues indicó que “porque la verdad es que, si tanta gente va a ver televisión, de verdad que tenemos que ser un ejemplo positivo, para la sociedad”.

Tras el comentario llegó el de Melissa Gate, quien con su personalidad explosiva y frases directas resumió lo que ella es y que no tiene necesidad de mostrarse de otra manera en las redes sociales.

“Yo no soy ejemplo para nadie, yo no soy alcaldesa. Yo la verdad lo único que hago es vivir mi propia vida y no meterme en la de los demás. Uno no tiene que estar hablando mucho para demostrar lo que tú eres. Me deben seguir porque soy una persona real, soy una persona estudiante, trabajadora, salgo adelante no me meto en bochinches ni en la vida de nadie. Y lo más importante no tengo que estar vendiendo mi cuerpo ni mostrándome en redes sociales para generar contendido o llamar la atención”, remató Melissa Gate.

Por otra parte, estuvieron en ‘Mañana Express’ en el que sentadas en el set Melissa Gate terminó derribando la silla de manera divertida al discutir con Yina Rose en lo que era la defensa de votos para ingresar a la competencia.

Así van las votaciones de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

A solo pocos días de iniciadas las votaciones ‘La Casa de los Famosos Colombia’ ha ofrecido el primer boletín el que detallan que Melissa Gate lleva la delantera con 37 %, seguida de Manuela Gómez con 28 %. En la tercera posición está la cantante Yina Rose con 12 %, el cuarto lugar es para Juliana Seligmann con 10 %.

Los últimos lugares los ocupan Deiry Vargas con 8% y Marilyn Oquendo con solo 5 % pese a que desde sus redes sociales desató la polémica al ofrecer dinero a cambio de votos para ingresar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Para poder votar por una de las seis aspirantes a participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página del reality de RCN.

Crear una cuenta

Ingresar su nombre completo para comenzar

Agregar el número de celular para completar su registro

Anotar su correo electrónico para activar su cuenta

Presionar sobre el nombre de la o el participante que desea

Las votaciones se abrirán los lunes a las 6:00 a.m. y se cerrarán los domingos a las 4:00 p.m., cada uno de los ganadores será anunciado los domingos en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche.

El sistema de votación se llevará a cabo durante seis semanas, por lo que el último participante escogido bajo el método de votación se conocerá el próximo 15 de diciembre.