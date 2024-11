Expresentadora del Canal RCN habló de la dura experiencia que marcó su vida, “pensé que era mi último día”

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más conocidos en Colombia, pues además de informar a los televidentes sobre los principales hechos que afronta el país, también busca ser un espacio de entretenimiento para las familias a partir de toda una serie de programas que se encargan de amenizar las mañanas, tardes y noches de los colombianos, a partir de una serie de contenidos y en ocasiones un grupo de presentadores y ahora una de ellas habló de la dura experiencia que marcó su vida.

‘Muy buenos días’ fue uno de los programas más icónicos de la televisión colombiana, ya que durante varios años se convirtió en una producción esencial en las mañanas, contando así con un amplio equipo, donde los principales protagonistas eran precisamente, Jota Mario Valencia y Laura Acuña, sin embargo, otras figuras también se dieron a conocer en el mismo, entre ellos Tatiana Franko, quien actualmente se destaca con su pódcast ‘Vos podés’.

En medio de una serie de preguntas hechas por sus seguidoras, Tatiana se refirió a diferentes procesos de su vida, entre ellos, el peor episodio que ha tenido que enfrentar en su vida:

“El día que me atracaron en Cali, sufrí, un atraco hace muchos años, que, uy juepucha. Dolorosísimo, pensé que me iban a violar, literal, se me metieron cuatro hombres a mi casa. Me amarraron, me amordazaron, me desocuparon el apartamento y yo en esa época vivía sola en un aparta estudio en mi ciudad y fue un episodio de terror. O sea realmente, yo pensé que ese era el último día de mi vida, los milagros existen y gracias a Dios por el ruido de un vecino que llegó y me abrió la puerta justo en el momento en el que ya estaban más o menos desocupando mi apartamento fue que estos ladrones salieron corriendo. Pero ahora lo cuento relajada y tranquila, pero fue un episodio horroso”, apuntó la expresentadora del Canal RCN.

¿Quién es la expareja de Tatiana Franko, expresentadora del Canal RCN?

La expareja de Tatiana Franko es Cristian Better, un conocido cantante, quien desde hace varios años ha buscado dar a conocer su música en diferentes ciudades de Colombia. La ruptura entre estas dos figuras fue un duro golpe para la periodista debido a lo enamorada que estaba del hombre, sin embargo, actualmente lleva otra relación en la que se deja ver bastante feliz por medio de sus redes sociales.