Cintia Cossio tuvo que encerrarse “obligatoriamente” en un cuarto de hotel por esta razón

Cintia Cossio dejó intrigados a sus seguidores luego de confesar que se vio en la obligación de encerrarse en la habitación de un hotel en Bogotá durante varios días. Y a propósito de la preocupación de sus fans, la joven aclaró la situación y contó por qué decidió tomar dichas medidas.

Hace pocas semanas, la creadora de contenido dejó ver que estuvo tomándose un descanso al emprender un prolongado viaje junto a varios miembros de su familia, incluido su hijo, Thiago, paseando por diferentes países del continentes asiático y viviendo todo tipo de aventuras tanto divertidas como emocionantes.

Sin embargo, tras haber regresado hace poco, la colombiana enfrentó una situación completamente opuesta, ya que si bien contaba con una completa libertad para recorrer un continente entero hace pocos días, ahora se vio en la obligación de encerrarse en la habitación de un hotel en Bogotá.

“Parce, yo llevo cuatro, cinco días acá encerrada (...) porque no me puedo ir para Medellín porque estoy encerrada en un hotel acá en Bogotá, y no puedo ir hasta que no esté completamente aliviada” dijo Cintia Cossio en una historia, resaltando que se trata de una medida “obligatoria”, pero dejando en incógnita de qué se trata de su malestar.

También destacó que de momento no ha dejado trabajar, aprovechando este tiempo para poder encargarse de sus negocios de manera virtual, manteniéndose productiva en el proceso.

Al final del clip profundizó un poco más en su estado de salud, destacando que se encuentra bien y que esta situación no permitirá que afecte su estado de ánimo alegre.

Cintia Cossio encontró cómo divertirse durante su encierro

En la misma serie de clips, la influencer dejó ver que además de invertir su tiempo trabajando en sus negocios y manteniéndose en contacto con sus seguidores, también decide protagonizar divertidas historias.

En un par de ellas se puede ver a Cintia Cossio realizando una divertida rutina de baile, además de otro clip en donde muestra sus habilidades para el lipsync, manteniendo presente su alegría y su característico sentido del humor.