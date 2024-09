“Trasquilada buscada”: Cintia Cossio contó quién fue el responsable de su cambio radical de look

La influencer Cintia Cossio sorprendió a sus miles de seguidores al aparecer en sus redes sociales con un cambio radical en su look. Acostumbrada a lucir una larga cabellera oscura, esta vez Cintia mostró un cabello mucho más corto, lo que generó diversas reacciones entre sus fanáticos. Aunque muchos pensaron que la creadora de contenido había decidido cortarse el cabello para cambiar de estilo, la modelo reveló que no fue una decisión voluntaria, sino producto de un “juego pesado” con su hermano, el también influencer Yeferson Cossio.

En un video compartido en sus redes sociales, Cintia explicó cómo sucedió el incidente. “Primero, gracias a todas las personas que me han dicho que se me ve lindo, pero la verdad, yo no me lo subí a voluntad propia”, comentó, mientras reía sobre lo sucedido. Luego relató que, durante uno de sus habituales juegos con Yeferson, ella le cortó un poco el cabello con una máquina, a lo que él respondió de manera inesperada con un tijerazo. ”Nos pusimos a jugar con el pelito y este fue el resultado”, explicó, aclarando que la situación no pasó a mayores, pero terminó con un corte mucho más corto de lo que imaginaba.

El video, que rápidamente se viralizó, dejó claro que Cintia tomó el incidente con humor y tranquilidad, destacando que fue una ”trasquilada buscada”.

A pesar de que no fue un cambio de imagen planificado, la influencer agradeció a quienes la elogiaron por su nuevo estilo. ”Gracias a Dios, no llegó a mayores”, comentó, aliviada de que el corte no hubiera sido más drástico.

En las redes sociales, los seguidores de Cintia no tardaron en reaccionar al nuevo look, llenándola de comentarios positivos y halagando su belleza. ”No te preocupes, te queda hermoso”, comentó un usuario, mientras otro agregó: ”Dale las gracias, te hizo un bonito favor.” A pesar del incidente, la influencer parece haber recibido con buena actitud el cambio, mostrando una vez más su carisma y sentido del humor ante las situaciones inesperadas que comparte con sus seguidores.