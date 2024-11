Pipe Bueno habló de la crisis económica más fuerte que ha vivido y Luisa Fernanda W fue su salvación

Pipe Bueno es uno de los cantantes de música popular más conocidos en Colombia, pues cuenta con grandes éxitos como ‘Cupido falló’, ‘Ingrata’ y ‘Recostada en la cama’, los cuales le permitieron convertirse en uno de los más grandes exponentes del género, además de más de una década siendo parte de los principales escenarios. Además de ser parte de la televisión colombiana con programas como ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión y ‘Te la dedico’ del Canal RCN. Pero, el camino del paisa no ha sido color de rosa, pues Pipe habló de la crisis económica más fuerte que ha vivido y Luisa Fernanda W fue su salvación.

El artista desde su juventud tuvo claro que deseaba dedicarse a la música, siendo esta su más grande pasión y gracias a su talento con el paso de los años alcanzó una amplia visibilidad, donde no solo su música ha llamado la atención, sino también diferentes situaciones de su vida, entre ellas sus relaciones amorosas con personalidades como Jessica Cediel y Luisa Fernanda W.

Si bien, una ola de críticas terminó siendo la confirmación de su noviazgo con Luisa Fernanda W, lo cierto es que ambos se enfocaron en vivir su amor para aquel momento y meses más tarde fue donde se dio la pandemia, una de las etapas más duras para Pipe Bueno debido a una de las crisis económicas más fuertes por las que ha tenido que atravesar, donde la creadora de contenido terminó siendo apoyo vital.

En medio de una entrevista para el pódcast ‘Desde cero’, fue donde la pareja de Luisa Fernanda W se refirió de manera contundente a esta situación por primera vez: “Lo que no creía que podía pasar pasó. Me dijeron cierra la boca, no vas a facturar y devuelve la mitad de lo que tienes en tu cuenta. No puedes facturar, no cantes, no shows públicos. Hay gente que la estaba pasando mal y llamaban llorando a la oficina, Pipe Bueno, por favor, el show que tenemos en cuatro meses devuélvemela, por favor. Soy incapaz de quedarme con un dinero de ese tipo, la cuenta no solo estaba gorda, sino también empezó a hacer puf, puf. Me di cuenta de que si yo no cantaba, no comía, mi esposa fue la que me salvó, déjame hago unas llamadas en una llamada me hizo un contrato de 170 mil dólares”.

Cabe resaltar que Pipe no fue el único afectado económicamente en etapa de pandemia, pues varios artistas también lo padecieron debido a que los conciertos quedaron suspendidos, siendo esta su principal fuente de ingreso.

¿Cuántos hijos tienen Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W confirmaron su primer embarazo tras un buen tiempo de relación, dándole la bienvenida a su hijo, Máximo, quienes los estrenó como padres y les cumplió el deseo de conformar una familia juntos, además tiempo más tarde se confirmó la llegada de su segundo hijo, Dominic.