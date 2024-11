Pipe Bueno se refirió a los memes sobre él en relación con la muerte, ¿le molesta?

Pipe Bueno es uno de los mayores referentes de la música popular en Colombia y en Latinoamérica, desde sus inicios en escena musical tan solo a los 16 años ha logrado recorrer un largo camino, explorando en diferentes géneros donde ha fusionado la música popular con ritmos urbanos, que lo han llevado a conquistar escenarios internacionales y a colaborar con grandes artistas. Con éxitos como “Guaro” y “Entre Botellas”, que se convirtieron en verdaderos himnos de generación, Pipe ha demostrado su capacidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias musicales, sin perder su esencia. Además, el cantante es bastante activo en sus redes sociales, lo que le ha permitido tener una relación más cercana con sus fans.

El artista también ha conformado una sólida relación con la influencer, Luisa Fernanda W, de allí nacieron sus dos pequeños hijos Máximo y Dominic. No obstante, en un principio la relación de estos personajes fue un poco polémica, debido a que el exnovio de Luisa, Fabio Legarda, había fallecido meses antes de que empezaran su relación. De allí empezaron a surgir miles de memes sobre Pipe Bueno, por fotos donde aparecía con Legarda, Jota Mario Valencia, Vicente Fernández y más figuras del entretenimiento que han fallecido, estas imágenes se viralizaron, causando burlas hacia el cantante. Frente a esto, una oyente de ‘La Kalle’ le pregunto sobre qué opinaba de estos memes y le sugirió que abrazara al presidente Petro, siendo opositora del mandatario.

“Yo creo que lo consumo igual que ustedes, a mí eso no me genera rabia o algo así, yo me rio, me causa gracia y mucha risa, hasta mis propios amigos cercanos también me lo mandan y le hacen sugerencia de tomarse fotos con ciertas personas” afirmó el cantante entre risas, sugiriendo que es catalogado como el “Destino final”.