¿Se independizó? El emotivo mensaje que dedicó Gregorio Pernía a su hija Luna

El actor Gregorio Pernía compartió recientemente un emotivo mensaje dedicado a su hija en su cuenta de Instagram, el cual rápidamente se llenó de comentarios y elogios por la sinceridad y profundidad de sus palabras. Conmovido, el artista quiso expresar su amor y sus deseos para el futuro de su hija, quien se ha convertido en una joven llena de sueños y proyectos.

“Sé que no es fácil soltar, pero sé que tienes que volar y lo entendemos porque también tuvimos tu edad; solo espero que todas las cosas que hemos vivido en familia con tu mamá, tus hermanos y yo te sirvan para toda la vida. Ser generoso, ser solidario, tener buena actitud frente a la vida, sobre todo ser agradecido. Te amamos, Lunita”, escribió el cucuteño junto a una foto que evocó aún más la nostalgia entre sus seguidores.

En las imágenes, Pernía compartió un “antes y después”. En la composición, aparece sosteniendo a su hija en brazos cuando era apenas una bebé, durante la grabación de la telenovela ‘La hija del Mariachi’. La segunda imagen muestra a ambos en el presente, resaltando el paso del tiempo y el crecimiento de Luna, quien ha sido una gran inspiración para el actor.

La reacción de Luna al mensaje no se hizo esperar y, de manera breve pero significativa, le respondió: “Te amo papi, gracias por todo lo que me has enseñado❤️”.

La publicación fue comentada por numerosas personalidades y seguidores del actor, quienes dejaron mensajes de apoyo y admiración. Muchos tomaron el mensaje como una posible independencia de la joven. Uno de los comentarios más destacados fue el del cantante Yeison Jiménez, quien confesó que teme el momento en que también deba dejar “volar” a sus hijos, reflejando el sentimiento compartido de muchos padres.

El mensaje de Pernía ha sido un recordatorio sobre la rapidez con la que pasa el tiempo y la importancia de valorar cada instante en familia, un mensaje que impactó en sus seguidores y demostró una vez más la sensibilidad y calidad humana del actor.