Elianis Garrido confesó la experiencia que la marcó estudiando criminalística, “duré 8 días llorando”

Elianis Garrido es una presentadora, actriz y bailarina barranquillera, quien se dio a conocer por su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ del Canal RCN y fue precisamente su talento, carisma y espontaneidad la que le permitió ser parte de diferentes producciones, así como también explotar su rol como conductora, haciendo parte alrededor de tres años de ‘Lo sé todo’ del Canal Uno, pero con el fin de cumplir aquel sueño que tuvo siendo tan solo una niña actualmente está dedicada a su academia de baile la cual ha logrado ser todo un éxito. Ahora, Garrido confesó la experiencia que le marcó la vida estudiando criminalística.

Como un balde de agua fría para los televidentes y seguidores de Elianis terminó siendo su salida del programa ‘Lo sé todo’, pues según ellos, la chispa con la que cuenta es irremplazable y aunque no fue una decisión sencilla tiene puesta su atención en el baile, adquiriendo así una mayor visibilidad por medio de las redes sociales, donde suele ser muy activa y demuestra que sigue presente en la industria del entretenimiento, relatando diferentes situaciones que su vida, las cuales terminan siendo bastante desconocidas.

Pues, Elianis hizo parte del pódcast, ‘El postre primero’, donde se refirió a sus actuales proyectos, su pareja, su familia y por supuesto, los inicios de su carrera, que terminaron siendo bastante desconocidos para muchos, ya que la presentadora en principio estudió criminalística:

“Yo estudié criminalística también. En los dos últimos años de mi carrera tuve la oportunidad de estudiar criminalística y hacer mis prácticas con el equipo que hacía levantamientos de cadáveres. Me dan más miedo los vivos, pero me llené de tristeza, era tomar las huellas y llenar reseñas a mano en ese momento. Me daba mucha tristeza porque casi siempre la muerte es injusta y cuando hay que hacer un levantamiento de cadáver por una muerte violenta, hay una familia destruida y cuando es un cuerpo de un menor de edad es… Me tocó el cuerpo de un niño de 13 años y duré ocho días llorando. Todavía tengo pesadillas con ese niño y con su mamá, lo mataron por robarle su celular a la entrada del colegio. Nunca se me va a olvidar y en esa época mi hermanito tenía más o menos la edad de ese niño”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Elianis Garrido.

¿Quién es el esposo de Elianis Garrido?

El esposo de Elianis Garrido es Álvaro Navarro, un conocido empresario y aunque han sido pocos los detalles que se conocen del hombre, lo cierto es que fue pieza clave para salir de la compleja situación que atravesó hace unos años, convirtiéndose en su principal apoyo y siendo su gran amor con quien llegó al altar en el año 2023. Actualmente y en medio de sus diferentes compromisos, buscan apoyarse y pasar tiempo con ‘La manada de Elianis’, compuesta por caninos y felinos adoptados.