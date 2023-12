¿Adiós a la estrella? Elianis Garrido abandonaría ‘Lo sé todo’ y contó el motivo detrás de su posible decisión

Elianis Garrido es una actriz, modelo, bailarina y presentadora de televisión colombiana, reconocida por su participación en las series de televisión ‘Los Morales’, ‘Sin senos si hay paraíso’ y al ser una de las presentadoras estrellas del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ del Canal 1. Sin embargo, durante la más reciente trasmisión, la barranquillera confesó que abandonaría la producción y contó le motivo detrás de su posible decisión.

Desde el inicio del programa este 22 de diciembre los diversos comentarios por parte del resto de los presentadores, como lo son Ariel Osorio y Nanis Ochoa no se hicieron esperar con respecto a las despedidas y una posible salida dentro de su equipo, en donde Garrido buscaba evitar cualquier tipo de declaración frente al tema, asegurando que si esta situación se llegara a presentar sus televidentes serían los primeros en enterarse de esta noticia, pues han sido quienes la han acompañado a lo largo de su carrera.

Pero, ante los constantes comentarios, Garrido decidió romper el silencio, asegurando que no iba a despedirse oficialmente, pues dejó claro que hasta no haya firmado no quiere dar mayores detalles al respecto. Pero, la presentadora sí confesó que salió una muy buena propuesta, la cual la tiene bastante emocionada y que acapararía gran parte de su tiempo desde el próximo mes de enero hasta mediados de marzo.

Lo cierto es que Elianis no dudó en ponerse sentimental, pues todo indicaría que no alcanzaría a despedirse del programa debido a que también, al parecer, se tomarían unos días teniendo en cuenta la temporada decembrina en la que nos encontramos. Asimismo, la barranquillera dejó claro que la noticia no ha sido confirmada por esto no quería hablar del tema.

Como era de esperarse, las diversas emociones por parte de sus colegas no faltaron, dejando ver que ya están tristes ante su posible salida del programa, en donde Garrido reiteró que ‘Lo sé todo’ se ha convertido en su segundo hogar durante seis años atravesando por diversas situaciones a lo largo de este tiempo.