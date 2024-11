¿Qué pasó? ‘La Segura’ dejó a su prometido en la calle durante la madrugada por esta razón

‘La Segura’ y su prometido, Ignacio Baladán, publicaron una serie de historias en donde se pudo ver que el pastelero terminó pasando la madrugada afuera del departamento debido a su pareja, compartiendo qué sucedió entre ellos para que el joven tuviera que quedarse un buen tiempo en la calle.

PUBLICIDAD

La pareja ha estado en la mira de muchos tras sorprender a sus seguidores este lunes al anunciar que estaban en la espera de su primer hijo, publicando en Instagram una foto en la que ambos aparecen mostrando una prueba de embarazo positiva y una ecografía, recibiendo una gran cantidad de felicitaciones en el proceso.

Puede leer: ¿Y el bebé? ‘La Segura’ sospecha que su prometido le está siendo infiel por esta razón

Y si bien la mayoría de sus publicaciones en las redes sociales han girado alrededor de este tema, el par de creadores de contenido también han mostrado otros detalles, en especial con el tema de la convivencia ahora que lograron mudarse a su nuevo departamento en Colombia.

Pero en esta oportunidad, durante su paso por Miami, el pastelero terminó protagonizando una incómoda situación, ya que por culpa de La Segura y un descuido de su parte tuvo que quedarse afuera del apartamento donde están viviendo durante la madrugada.

“Yo me tuve que ir a hacer unas cosas y vuelvo y Natalia no me responde, y las llaves las dejé en la casa. Yo dije: ‘voy y ella me va a responder después’, está redormida (...) llamé trescientas millones de veces. Me quedé afuera”, dijo Ignacio Baladán en el video grabado a las tres de la madrugada.

En otra historia se puede ver que el joven estuvo afuera al menos una hora, contando que estaba activo a las siete de la mañana y solo pudo dormir tres horas, dando a entender que la influencer le abrió la puerta a las cuatro de la madrugada.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Por qué los seguidores de ‘La Segura’ no querían que hiciera público su embarazo?

La Segura compensó a Ignacio Baladán por su descuido

En otra historia publicada por la colombiana se puede ver que su prometido está durmiendo en la misma cama que ella mientras lo acaricia para consentirlo, aprovechando la oportunidad para ahondar un poco más en lo que sucedió durante la madrugada.

“Ayer lo dejé afuera de la casa porque no tenía las llaves y me dormí. Le abrí la puerta a las cuatro de la mañana”, escribió La Segura en la historia.