¿Y el bebé? ‘La Segura’ sospecha que su prometido le está siendo infiel por esta razón

‘La Segura’ despertó ciertos rumores de infidelidad de parte de su prometido y futuro papá de su bebé, Ignacio Baladán, compartiendo a través de una historia cuáles son sus pruebas para esta hipótesis. Por su parte, el pastelero no se quedó callado y se defendió de las acusaciones de su prometida, dando a entender que no tenía una base sólida para señalarlo.

PUBLICIDAD

La pareja se robó todas las miradas al principio de esta semana después de que revelaran que ambos se convertirían en papás con una tierna publicación en Instagram, en la que ambos le dedicaron tiernas palabras a su futuro hijo.

Puede leer: ¿Y el anillo? Karen Sevillano lanzó indirecta a su novio tras conocer el embarazo de La Segura

El par mantuvo esta importante noticia en secreto por cuatro meses, señalando que no fue fácil para ellos tratar de callarse algo tan importante, además del hecho de tener que ocultar la pequeña barriga que ya se le puede ver a la creadora de contenido.

Y para celebrar que ya sus seguidores y todos allegados se enteraron de este tierno acontecimiento, La Segura e Ignacio Baladán salieron a cenar a un restaurante elegante. Sin embargo, una parte de la noche se tornó un poco tensa luego de que la joven manifestara que no sentía mucho cariño por su pareja.

“¿Ustedes no sienten que sus maridos hoy todo el día les ha caído mal? Porque me caído del c*** Ignacio hoy (...) Ayer me acosté con dos noticias de ‘mocería’, porque el cacho anda volando y ustedes son todos de la misma especie animal, son animales porque tienen un ‘anacondo’ ahí abajo, entonces hoy me ha caído mal él”, contó la influencer en una historia.

Además, la creadora de contenido siguió sumando detalles al contar que soñó que su prometido le estaba haciendo infiel, un detalle que terminó avivando aún más sus sospechas y su descontento con él.

PUBLICIDAD

Lea también: ‘La Segura’, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, confirma su embarazo junto a Ignacio Baladán

Ignacio Baladán intentó defenderse de las acusaciones de La Segura

En otra historia subida por el pastelero, se puede ver que ambos están peleando respecto a este mismo tema de infidelidades, revelando que una acción del joven siguió alimentando las sospechas de su prometida.

En el clip se puede escuchar que La Segura le está reclamando a Ignacio Baladán porque ese día en la mañana, antes de salir al gimnasio, se aplicó algo de perfume, lo que sería una señal sospechosa según la influencer.

“Te echaste perfume a las seis de la mañana, ¿para qué si ibas a ir a sudar?”, dijo la creadora de contenido en tono serio, mientras Ignacio se defendió diciendo que quería “oler rico” antes de salir de la casa.