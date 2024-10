¿Por qué los seguidores de ‘La Segura’ no querían que hiciera público su embarazo?

‘La Segura’ sorprendió a sus fanáticos al anunciar que estaba esperando a su primer hijo, manteniendo en secreto esta noticia durante cuatro meses, al igual que su prometido, Ignacio Baladán. Y si bien la mayoría de sus seguidores se emocionaron por este suceso, otro grupo mostró descontento, asegurando que la joven no debió hacer este anuncio en las redes sociales por una curiosa razón.

La creadora de contenido ha estado protagonizando una prolongada relación con su pareja, compartiendo con frecuencia detalles de sus escapadas románticas, momentos divertidos y muy reveladores, además de sus rutinas diarias que suelen llevar a cabo en pareja en diferentes oportunidades.

Puede leer: ‘La Segura’, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, confirma su embarazo junto a Ignacio Baladán

Y si bien la colombiana había estado haciendo su vida normal desde que salió de La Casa de los Famosos hasta ahora, durante cuatro meses estuvo cargando con el peso de un gran secreto, al igual que su prometido y algunos de sus allegados: un embarazo.

A través de una emotiva publicación en Instagram, La Segura e Ignacio Baladán sorprendieron a sus fanáticos con una foto en la que ambos aparecían sosteniendo una prueba de embarazo positiva y una ecografía, dando a entender que se convertiría en papás.

En la descripción del post, ambas figuras le dedicaron una carta a su futuro hijo en donde dejaban ver lo emocionados que estaban por su llegada.

Muchos usuarios de Instagram se manifestaron en la sección de comentarios del post, dejándole a la pareja todo tipo de mensajes positivos y felicitaciones: “Empezó la mejor parte de la vida”, “0 presión social y deseado, siempre debería ser así”, “Qué bendición tan grande!!! Felicitaciones, todo el amor y las bendiciones del mundo para esa familia que están conformando”, “El sueño de todas, un buen papá para nuestros niños, hecho realidad Nathalia”.

Lea también: “Siempre me arrepiento”: ‘La Segura’ contó por qué no le gusta manejar ningún vehículo

¿Por qué los seguidores de ‘La Segura’ no querían que hiciera público su embarazo?

Además de recibir mensajes positivos, algunos fanáticos de la influencer también se manifestaron con cierto descontento en relación a esta noticia, indicando que si bien celebraban la próxima llegada del bebé, no debió anunciarlo de manera pública y tan pronto debido a los malos comentarios que ha estado recibiendo.

“Esa pelada no debió hacer eso público, con todas las malas vibras de los envidiosos le puede afectar el embarazo”, “Tanta comentario feo que están tirando, ella no debió revelar que viene su bebé”, “Que comentarios tan feos, mejor que no hubiera dicho nada” y “Ese bebé va a nacer llenó de cosas negativas de tanta vaina que le han dicho a La Segura”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.