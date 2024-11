Periodista de Noticias Caracol mostró su avanzado estado de embarazo; colegas se derritieron con su aparición

Andreina Solórzano es una de las periodistas y presentadoras más conocidas de Noticias Caracol, pues lleva varios años siendo parte de la pantalla chica e informando a los televidentes sobre los principales hechos que suceden en el país. La venezolana, además de llevar a cabo su pasión en el periodismo, también conformó una familia, en compañía de Jesús Márquez, con quien lleva más de cinco años y ahora mostró su avanzado estado de embarazo.

La venezolana ha logrado adquirir una amplia visibilidad en medio de su rol como periodista, que precisamente ha llegado a las redes sociales, donde Andreina suele ser muy activa y allí fue precisamente el lugar, donde dejó ver su estado de embarazo, ya que durante las transmisiones suele estar sentada y por ende, esta no resulta siendo visible: “1 semanas… Faltan 50 días para conocerte caraotica. Por estos días he leído mucho que el cerebro de las embarazadas se encoge (puedo certificarlo, vaya despiste) aunque se crean nuevas conexiones. Pero no tengo duda de que el corazón se ensancha (y las hormonas se enloquecen, lloro con el himno literal)… Aquí vamos, despidiéndonos de quienes somos, para recibir quienes seremos”.

Además de las respectivas declaraciones expuestas por parte de Andreina Solórzano, la imagen en medio de su rol como periodista terminó dando de que hablar por medio de las redes sociales, donde varias de sus colegas y amigas sacaron a flote el cariño que sienten por ella: “¡Ay Dio mío! La barriga y la mamá más bella”, agregó Linda Palma, mientras que Alejandra Giraldo no se quedó atrás destacando: “Hermosuras” y finalmente, la también presentadora de RCN y amiga de Andreina, Maythe González, apuntó: “¡Te amo! Esa barriga me llena de felicidad”.

¿Cuántos años tiene Andreina Solórzano de Noticias Caracol?

Andreina Solórzano, de Noticias Caracol, actualmente contaría con 40 años de edad y luego de varios años buscando quedar en embarazo, por fin este sueño se materializó, luego de que tomara la decisión de cambiar de centro médico y por ende, llevar a cabo este tipo de procesos que en cuestión de meses terminó siendo más que efectivo, pues tanto Andreina como Jesús cumplen su sueño de convertirse en padres por primera vez, teniendo todo listo para su llegada en los próximos meses.