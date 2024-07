Periodista de Noticias Caracol reveló los planes que se sueña con su hijo ante una posible transformación en Venezuela

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más reconocidos en el país, pues a diario se encarga de ofrecerles a los televidentes una parrilla de contenido de entretenimiento y de información, como lo es Noticias Caracol, que lleva más de 20 años llevando a los hogares colombianos las primeras noticias que suceden en el país a lo largo de sus diferentes emisiones y recientemente, Andreina Solórzano, una periodista de Caracol reveló los planes que se sueña con su hijo ante una posible transformación en Venezuela.

La venezolana desde hace un buen tiempo se ha convertido en una de las figuras más importantes de Noticias Caracol, estando presente sobre todo durante las emisiones del medio día y también durante las del fin de semana. A pesar del amor que siente por Colombia, país en el que reside desde hace varios años, en su corazón guarda un cariño inmenso por su natal Venezuela y este 28 de julio, durante la jornada de elección en el país vecino, las declaraciones de la periodista de Noticias Caracol no se hicieron esperar.

En medio de su proceso de gestación, Andreina Solórzano tiene la mente y el corazón puesto en Venezuela, aprovechando para revelar la serie de emociones que tiene: “Esta nueva elección me toma en uno de los momentos más importantes de mi vida. Como Venezolana me siento arrastrada por un torbellino de emociones que van desde la esperanza hasta el macabro pragmatismo al que nos han acostumbrado en estos 25 años. Como futura madre no he dejado de soñar con mi hijo jugando en las playas de mi Venezuela y volvernos a reunir todos en familia para que tenga la niñez tan hermosa que tuve yo, rodeada de mis seres queridos.

Seguidamente, la periodista de Noticias Caracol no dudó en sacar a flote también su rol como periodista, pues según ella, siente una responsabilidad enorme, ya que debe contar la sabiduría, el conocimiento y la templanza suficiente para trasmitir lo importante de esta jornada electoral: “Hay un futuro donde volvemos a caminar por nuestras playas, selvas y montañas”.

Asimismo, por medio de las redes sociales de Noticias Caracol, Andreina Solórzano realizó el recorrido a su lugar de votación en Bogotá, para dejar claro que esto se estaba llevando a cabo de manera normal y rápido en los puntos autorizados por el gobierno.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Andreina Solórzano de Noticias Caracol?

Andreina Solórzano de Noticias Caracol confirmó su embarazo el pasado 11 de julio, donde se encargó de mostrar los cambios que ha tenido su cuerpo y el nombre que tendrá su pequeño, siendo precisamente, Leo. Además, que desde hace unos años, tanto él como su pareja, soñaban con convertirse en padres y aunque esto les tomó un buen tiempo, hoy por fin cumplen el sueño de agrandar su familia.