“Me encañonaron”: Rafael Santos contó sobre el grave atraco del que fue víctima en Bogotá

Rafael Santos es bastante reconocido en el mundo musical por las influencias que tiene su padre, Diomedes Díaz en sus canciones, además de su paso por producciones como actor, en donde le ha dado vida a personalidades muy ligadas al mundo vallenato; ahora con su lanzamiento, ha hecho gira de prensa por la ciudad de Bogotá, pero en una entrevista comentó que fue víctima de un millonario robo que puso en juego su vida.

Los cantantes del género vallenato, suelen tener una vida cerca a los lujos y durante una entrevista de ‘Los Impresentables’ de Los 40 comentó que es amante de la marca Rólex, una de las tantas herencias que le dejó su padre. Los Rólex son unos relojes conocidos por su elegancia, precisión y lujo, pues uno de estos accesorios puede alcanzar un costo de hasta los 5000 euros; por esta misma razón, Rafael fue víctima de un intenso robo en la ciudad de Bogotá.

En la entrevista, el hijo de Diomedes Díaz comentó que aunque el reloj no era suyo, era un Rólex de oro que le había heredado su padre y en la capital del país, mientras tenía puesto el accesorio fue interceptado por una banda de atracadores que hurtaba joyería de lujo, Rafael comentó que se acercaron a él y lo encañonaron, razón por la que le tocó entregar su reloj: “Me dijeron ‘quieto, páseme el reloj’. Yo quedé tan impresionado con ese robo, que yo les quería entregar todo, les decía: ‘miren, aquí tienen”.

Aunque la situación no pasó a mayores, Rafael comentó que los atracadores hicieron tiros al aire como advertencia, pero por fortuna la situación no dejó a ningún herido: “me robaron, me encañonaron en mi carro por la calle 106 en Bogotá, era la banda de los Rolex por ese momento. Afortunadamente, no pasó a mayores, salí con vida, tú sabes que los objetos se recuperan, pero la vida no. Ese día Jesucristo cubrió mi vida”, comentó en Los Impresentables.

A siete años del fallecimiento de Martín Elías, su esposa lo recordó

Martín Elías Díaz Acosta, conocido artísticamente como Martín Elías, fue un cantante colombiano de música vallenata. Su reconocimiento se dio por ser uno de los hijos del legendario cantante Diomedes Díaz y por destacarse en la música vallenata desde joven, consolidándose como uno de los exponentes más populares del género en su generación; lamentablemente el cantante falleció en el año 2017 en un grave accidente de tránsito. A ocho años de su muerte, su esposa lo recordó en medio de sus redes sociales y sus seguidores, los números de la suerte que dejó Martín Elías en su carrera.

Vale la pena recordar que Martín llevó una carrera muy exitosa, siendo uno de los mejores representantes de la llamada ‘Nueva Ola del Vallenato’, entre sus éxitos más recordados están canciones como ‘El terremoto’, ‘Ábrete’, y ‘10 razones para amarte’, dedicada a su esposa. Incluso, para conmemorar el aniversario de su muerte, Dayana Jaimes compartió una serie de fotografías de su relación.