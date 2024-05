Rafael Santos habló sobre las causas de fallecimiento de ‘Mamá Vila’, madre de Diomedes Díaz

Rafael Santos es bastante reconocido en el mundo musical por las influencias que tiene su padre, Diomedes Díaz en sus canciones, además de su paso por producciones como actor, en donde le ha dado vida a personalidades muy ligadas al mundo vallenato; en las últimas semanas ha estado alejado de las redes sociales por una situación familiar con su abuela, madre del difunto cantante vallenato, Elvira Maestre.

Familiares y personas cercanas a la familia, en las últimas semanas, han indicado que una situación médica ha mantenido a la adulta mayor en la UCI en un centro médico de la ciudad de Valledupar; aunque en redes sociales se viralizó la noticia sobre el fallecimiento de ‘Mamá Vila’, sus nietos, familiares y amigos cercanos han dado en sus redes sociales declaraciones para desmentir su fallecimiento y revelar detalles de su parte de salud.

Rafael Santos en sus redes sociales pidió a sus seguidores oraciones por la salud de su abuela e indicó que aunque las noticias lo indicaban, la abuela de la familia sigue con vida en la UCI, aunque su salud no es nada favorable: “los médicos me informaron que tiene una falla multisistema, por lo que pude entender ya los órganos no le están funcionando, pero sigue conectada a los equipos que le ayudan a mantenerla con vida. Solo Dios y los médicos pueden decidir el momento hasta que Mamá Vila siga con vida, por favor sigamos en la cadena de oración. Mamá Vila es mi mamá también, por favor sigamos orando”.

Lamentablemente, tras el comunicado, la familia emitió un escrito oficial en el que lamentaban el fallecimiento de la matrona de la familia Díaz; en el comunicado indicaron: “Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de nuestra querida Elvira Antonia Maestre Hinojosa, conocida afectuosamente como Mamá Vila, quien ha dejado un legado imborrable en nuestras vidas. Hoy nos despedimos de una mujer extraordinaria, una segunda madre para muchos de nosotros, cuyo espíritu fuerte, alegría y cariño permanecerán siempre en nuestros corazones”, publicaron en la cuenta de Instagram de ‘Mamá Vila’.