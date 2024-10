Dayana Jaimes denuncia nueva modalidad de robo en Colombia

Dayana Jaimes por medio de sus redes sociales cautiva a sus seguidores quienes siguen de cerca su vida, sus consejos y en especial para apoyarla en cada post en el que se refiere al cantante fallecido Martín Elías.

Sin embargo, hace poco, por medio de su red social Instagram Dayana Jaimes ha hecho de conocimiento público diversas termas y ahora se ha referido al robo que sufrió por medio de mensajes de texto.

La comunicadora indicó que nunca en su vida pensó que le iba a suceder, precisó que al levantarse en la mañana revisó el celular y encontró un mensaje en el que le decían que recibiría un descuento, si lo pagaba enseguida.

“Yo no sé a mí qué me pasó, una mujer que le pone malicia indígena a todo, le di clic al link, eso te manda al portal de Claro y cuando estoy pagando yo digo, bueno no voy pagar con mi cuenta de ahorro Bancolombia, sino que voy a ir a Nequi, voy a hacerlo a través de Nequi, yo tengo una plata ahí en Nequi. Fueron tres débitos, porque fueron tres veces que intenté y me salía que la clave dinámica era invalida. En esos tres intentos me debitaron tres. Me hicieron tres débitos, ¡¿Cómo les parece?! Yo que tenía esa plata ahí”, contó Dayana Jaimes.

Nueva modalidad de estafa en Colombia

Dayana Jaimes mostró las capturas de pantalla en la que se lee “NTFX: Tu cuenta esta en pausa. Para continuar disfrutando de tus series, revisa tus datos aquí” y al final del texto agregan un link.

Seguidamente otro mensaje que dice “Dayana. Solo por hoy tienes una disminución del 50 % en tu compromiso de 79.900 COP, Num ****4727, vista” y agregan otro link. Y finalmente un tercer mensaje que indica “Dayana. Has sido seleccionado para un beneficio de 39.950COP en tu saldo de 79.900COP, móvil**4724″ junto a otro link.

Dayana Jaimes desde sus redes sociales

Indicó que se comunicó con Nequi y contó lo sucedido, pero le indicaron que en ese caso no le podían devolver el dinero. Insistió en una recomendación que le hicieron una vez sobre pagar únicamente desde la aplicación oficial.

“Yo no sé qué me pasó, la verdad, o sea, es una nueva modalidad, tengan mucho cuidado. Así que por favor que no les pase a ustedes. En los débitos me sale los nombres de las empresas, y claro son empresas de esas que roban y aquí está la cara de una mujer que la acaban de tumbar”, contó Dayana Jaimes.