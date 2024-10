Carolina Acevedo reveló que quedó embarazada a los 20 días de conocerse con el papá de su hijo

Carolina Acevedo, la talentosa actriz ibaguereña, ha demostrado su versatilidad en la pantalla chica, desde papeles protagónicos en telenovelas como ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ y ‘La Nocturna’, hasta su reciente incursión en el mundo culinario en ‘MasterChef Celebrity’. Su participación en este último reality no solo la consolidó como una excelente actriz, sino que también reveló su pasión por la cocina y su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos aunque también se ganó miles de comentarios negativos e inclusos ataques por su participación tan mediática, que la llevó a ser la ganadora de 200 millones de pesos. La actriz pasó por el pódcast ‘La Sala de Laura Acuña’ donde reveló varios secretos de su vida privada, llamando la atención de miles de personas, una de esas historias fue de cómo quedó embarazada de su único hijo y lo que tuvo que atravesar con la llegada del pequeño.

Durante la entrevista, Carolina habló de que su proceso de maternidad fue “atropellado”, ella realmente no tenía planes de convertirse en madre dentro su proyecto de vida. Además de que no era una novia del padre de su hijo, ya que quedo embarazada a los días de conocerse, con tal noticia Salomón Korn le pidió casarse: ”Quede embarazada a los veinte días de estar con Salo, ni éramos novios, y en ese momento empezó otra etapa de mi vida... Me dio duro el embarazo y la depresión postparto” indico la actriz, que para ese entonces vivía en un ambiente de fiesta. Recordemos que el exesposo de la actriz tiene detención domiciliaria por lavado de activos desde el 2019 y su matrimonio con Carolina duro ocho años.

En cuanto a la depresión postparto, Acevedo contó que al nacer su pequeño le tenía miedo a estar cerca de él, explicó que no era que no amara a su hijo, solo que no lo podía tocar. Incluso, le cambió el pañal cuando tenía tres meses, ya que le daban ataques de pánico, la depresión escalo tanto para la actriz que llego al punto donde no producía leche para amamantar a Mathias.