Carolina Acevedo reveló por qué se divorció de Roberto Cano: “yo ya no sentía nada y él se dio cuenta”

Carolina Acevedo es una reconocida actriz ibaguereña, que destaca por sus papeles en varias novelas de la televisión colombiana, como ‘Rosmery’ en Nuevo Rico y Nuevo Pobre, Amelia en ‘La Nocturna’ y su más reciente participación en el reality gastronómico Master Chef Celebrity en su quinta edición. Allí la actriz se ganaría el amor y el odio de muchos de los televidentes por su actuación en la competencia. La final del concurso la disputo con Daniela Tapia, Adrián Parada, uno de los favoritos y Nela González, donde Carolina conquistó y logró ser a la ganadora de 200 millones de pesos. En cuanto a su vida personal, la actriz es recordada por su matrimonio con Roberto Cano para el año 2002, que duro poco tiempo y del cual hablo por estos días durante una entrevista.

PUBLICIDAD

Carolina y Roberto tan solo duraron dos años de matrimonio, del 2002 al 2004 y la relación llegaría a su fin debido a una infidelidad de parte de la actriz, quien lo confesó en una entrevista en el pódcast de Laura Acuña. Primero señaló que se caso a los 20, que en realidad estaba pequeña y para ese momento, Roberto fue a participar a la Isla de los Famosos, es decir, que estuvo ausente por un buen tiempo, donde ella conoció a otra persona y dejo de sentirse igual por el actor: “Roberto se fue a La isla de los famosos y conocí a alguien, me enamoré... Lo estoy diciendo así. Me enamoré de ese personaje... Cuando Roberto volvió de la isla, yo ya no sentía nada y él se dio cuenta.”

La actriz cuenta que fueron los mensajes de texto los que la dejaron en descubierto, ya que en ese momento todavía no existían las redes sociales: “En esa época no había WhatsApp, eran mensajes de texto; yo no borré los mensajes de texto. Roberto agarró mi celular, imprimió todos los mensajes y me dijo: ‘Nos separamos’, y yo ‘Ok’, y así fue” después del divorcio, la pareja duro alrededor de un año viviendo juntos. Lo que hizo que su relación se trasformara y quedaran en buenos términos.

Después de su divorcio con Roberto, la actriz se volvió a casar con un empresario llamado Salomón Korn, el padre de su hijo, con el que estuvo por ocho años