Presentadora de RCN confesó la compleja situación de salud que vive su padre; recibió ayuda psicológica

El Canal RCN lleva más de dos décadas brindándoles a los televidentes, información y entretenimiento de todo tipo, desde las primeras horas del día hasta las últimas de la noche, generando así una fidelización con los televidentes, donde uno de los programas más importantes termina siendo Noticias RCN y ahora una de sus presentadoras confesó la compleja situación de salud que vive su padre.

Se trata de Jessica de la Peña, quien lleva más de cuatro años siendo parte de Noticias RCN, en un primer momento figurando desde la sede principal del informativo en Bogotá para posteriormente informar desde la zona Caribe, donde creció junto a su familia y por medio de sus redes sociales se ha encargado de evidenciar varios de los momentos que vive por medio de su trabajo, pero también de lo más importante para ella como lo son sus seres queridos.

Sin embargo, en esta ocasión la presentadora de Noticias RCN decidió compartir mucho más con sus seguidores, realizando así una dinámica de preguntas por medio de sus redes sociales, donde una de las que más se destacó fue la situación de salud que vive su padre desde hace un buen tiempo:

“Dentro de su condición, en este momento, mi papá está bien, estable. Gracias a la psicóloga del colegio de mi hijo, que la amo, empecé a ver su enfermedad con otros ojos. No fue fácil, porque es mucho el dolor por verlo así. Pero dejé de preguntarme por qué Dios me lo tiene aquí todavía en esas condiciones. Ella, tan creyente como yo, me hizo caer en cuenta que Dios me está regalando, es tiempo a mí, con él. Así no sepa quién soy, no hable, no camine, todavía puedo besarlo, abrazarlo y decirle al oído que lo amo (…)

Y después de 20 años, estoy otra vez viviendo cerca. Sí, a veces pensamos que es mejor que nuestros seres queridos no sufran más, pero nosotros no decidimos. Siento que Dios me dice, su tiempo no ha llegado y te lo regalo, porque luego su ausencia será aún más dolorosa, que su situación actual. Nunca, pero nunca estamos listos, por más enfermos que estén nuestros padres, para verlos partir. Así que ámenlos mucho, consiéntalos, aprovéchenlos y acompáñenlos”, fueron las declaraciones de Jessica de la Peña.

¿Cuál es la enfermedad del papá de Jessica de la Peña?

El papá de Jessica de la Peña es padece una enfermedad mental degenerativa y por ende, la periodista busca pasar el mayor tiempo posible junto a él, demostrándole su amor, respeto y apoyo, buscando aprovechar cada momento que vive junto al hombre, a pesar de que él, al parecer, ya no la reconociera.