Jessica de la Peña aseguró que su papá ya no la reconoce y conmovió con una foto

Jessica de La Peña podría no estar pasando su mejor momento personal, según lo que se ha visto en sus redes sociales. Seguidores están preocupados por la salud del papá de la presentadora, ya que podría estar viviendo sus últimos días de vida.

Sin duda, la muerte de un ser querido no es fácil, pero la de los padres es mucho más difícil de superar.

Según las últimas fotos publicadas de la Peña, la presentadora no se ha separado un solo segundo de la mano de su padre, quien al parecer está pasando una muy mala racha de salud.

¿Por qué Jessica de la Peña publicó mensaje para su padre?

En la última foto de Jessica de la Peña, la presentadora público parte del rostro de su papá con un emotivo un mensaje:

“Tú siempre me has sostenido, siempre, incluso ahora, que no sabes quién soy, pero, ¿sabes algo? Ahora te sostengo yo. ¡Aquí estoy siempre para auxiliarte, amarte, consentirte y correr cuando me necesites! Una guerra más que ganas, no dejas de impresionarme.. Eres mi héroe de mil batallas. TE AMO PAPI”

Sin duda, muchos usuarios aseguran que debido a la edad que tiene Don Ricardo de la Peña, no será nada fácil que haya una recuperación notoria.

Sin embargo, la esperanza no se pierde teniendo en cuenta que Don Ricardo ha salido de varios quebrantos de salud a lo largo de su vida que no parecían tener retorno.

Muchos colegas de la presentadora colombiana le han dejado muchos mensajes de apoyo ante una situación tan difícil como esta.

Parece que varias famosas por problemas familiares debido a la salud de sus padres, pues recordemos que Shakira está pasando por un difícil proceso también.