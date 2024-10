Jessi Uribe no se dejó tildar de incumplido y le mandó mensaje a habitantes de Popayán

Así como en el vallenato, el género popular también tiene a su nueva ola de cantantes, mismos que con su talento podrían llegar a sentarse en la misma mesa de grandes del despecho como Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y el fallecido ‘Rey del Despecho’, Darío Gómez. Uno de los artistas que tiene méritos para estar en esta lista es el bumangués Jessi Uribe, mismo que tuvo que salir a calmar a su público de Popayán, por presuntamente haberlos dejado “plantados”.

El intérprete de ‘Dulce Pecado’ no solo es reconocido por sus pasos por concursos como ‘A Otro Nivel’, también por la amplia influencia que tiene en el mundo digital, especialmente en su perfil de Instagram, plataforma en la que ya supera los 6,7 millones de seguidores en la que recientemente hizo una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’, en la que sin querer terminó metido en toda una polémica.

Jessi Uribe estuvo invitado recientemente en A otro nivel. Foto: Instagram @jessiuribe3

En medio de los cuestionamientos que se posaron sobre su cajita de preguntas, resaltó un reclamo de uno de sus fans que le indicó, “Todos te quedamos esperando ayer en Popayán”; a lo que el esposo de Paola Jara contestó “Nunca supe de un compromiso en Popayán ¿Qué había?

El inconformismo de su seguidor no se mantuvo solo ahí, ya que le dio a conocer al nacido en la ciudad bonita que en esta ciudad estaba planteado de tiempo atrás un partido de fútbol del que serían protagonistas varios de sus colegas del ‘pupulacho’. Ante la revelación, Uribe le mandó un recado a todos los payaneses que lo estaban esperando: “No tenía ni idea, no me he comprometido a ningún partido en Popayán. Hoy canto en Santa Marta”.