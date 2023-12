¿Una ‘pulla’ a Jessi? Exparticipante de ‘A Otro Nivel’ afirmó que en la industria musical ya no valoran el talento

Caracol tiene varias producciones que impulsan talentos, sobre todo los que tienen que ver con el espectáculo y el canto, uno de ellos, A Otro Nivel, un reality que reta a los cantantes que ya tienen cierta experiencia en el mundo de la música a enfrentarse entre ellos por el reconocimiento económico y del público; uno de los participantes más recordados es Jessi Uribe, el famoso cantante de música popular.

Le puede interesar: Conozca cinco canciones para recordar a Lisandro Meza, el ‘rey sin corona’

Pero en la red, otro de los exparticipantes, Breiner Gaster, que además de ‘A Otro Nivel’ también estuvo en la descarga. Él afirmó que aunque es una persona con un amplio recorrido artístico y además, se ha dedicado a estudiar la música y a prepararse, su carrera no ha despegado como él quisiera.

Según comentó, hay una serie de retos que no todos los que aspiran a la vida artística pueden superar: “es increíble que el talento ya no importe, tantos años de lucha y esfuerzo. Pero los empresarios no creen en mí por decir las cosas en la cara”, afirmó Gaster.

El participante también comentó lo costoso que es hacer lanzamientos de canciones, “Lanzar una canción vale 250 millones de pesos, y yo no los tengo. Me pondría a hacer cualquier cosa para hacer billete y poder cumplir mi sueño”.

Las nuevas producciones de Caracol para el 2024

Pedro El Escamoso 2

Aunque no alcanzó los niveles extraordinarios de popularidad que logró “Betty, la fea” en el canal competidor, la cautivadora historia romántica de Caracol Televisión sobre ‘Pedro Coral’ y la ‘Dra. Paula’ también ganó el corazón de millones de colombianos a principios del siglo.

Arelys Henao 2

Esta nueva entrega marca la segunda temporada en la trayectoria de esta destacada cantante colombiana. Sin duda, se anticipan cambios significativos, entre los cuales se destaca la elección de un nuevo protagonista que aspira a cautivar los corazones de los televidentes con los emocionantes episodios que vendrán.

El Desafío

Caracol le apostará al formato tradicional del reality Desafío, que cumple 20 años al aire y que promete regresar a su esencia de playa baja, media y alta, tras dos años del formato The Box.