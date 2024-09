Luis Alberto Posada se le metió al rancho a Yeison Jiménez con nuevo negocio

Para inicios de 2024, el género popular en Colombia experimentó una situación que llevó a dividir a los fanáticos en dos bandos, luego de que Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez se tiraran ‘pullas’ de un lado y del otro, luego de que ‘El Caballo’ señalara a Jiménez y su equipo de haberle cortado los micrófonos en una presentación en la que ambos artistas hacían parte del cartel. Aunque los meses ya pasaron, estas rencillas se podrían avivar luego de que el intérprete de ‘Doble Dosis De Licor’, anunciara que se metió a un negocio en el que Jiménez resalta.

Tras lo sucedido en dicho concierto, las partes trataron de bajarle los humos a la situación y Posada se presentó como el más conciliador, expresando en varios medios lo siguiente: “yo busqué a hablar con Yeison y coloca al manager de él a hablar, y quedamos de hablar pero nunca llamó. Yo no soy la superestrella, pero merezco respeto y llevo muchos años sin pisotear a nadie; yo jamás hablé de Yeison, pero él viene y se lava las manos. Aplaudo su éxito, pero no haga cosas para querer ser más grande que otros, respete la jerarquía, los hijos no le pegan a los papás”.

Lo cierto es que cada quien decidió seguir haciendo lo que mejor hacen, cantar y generar dinero con su talento y empresas; hasta el punto que Posada sacó una línea de gorras con variabilidad de diseños que tienen como distintivo sus siglas ‘LAP’ y su apellido, las cuales tienen un precio de $100.000 pesos. Este nuevo producto se presenta como una competencia a las gorras de ‘La Cumbre’ que desde hace ya varios años vende Yeison, y que en el mercado pueden adquirirse en $150.000 pesos, en sus modelos más sencillos.