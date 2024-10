Darlyn del Desafío XX sufrió delicado incidente que le dejó secuelas en su cuerpo: “destruida y vuelta nada”

El pasado 27 de septiembre los televidentes de Caracol vieron en sus pantallas una de las finales más emocionantes del Desafío, en la que se enfrentaron Kevyn Rua y Guajira, contra Darlyn y Sensei. Justamente la superhumana caldense que ocupó el segundo lugar ha dado de qué hablar en las redes al mostrar las afectaciones en su cuerpo que le dejó un delicado incidente que tuvo mientras se ejercitaba.

Darlyn Giraldo se quedó a pocos instantes de ganarse los $1.200 millones de pesos del premio final del Desafío XX, ya que no pudo completar a cabalidad una prueba en la que era fundamental el trabajo en equipo y el equilibrio, algo que no logró concretar con Alejandro Calderón; a diferencia de ‘Kev’ y ‘Guaji’, quienes han coordinado a tal punto que muchos fans del audiovisual están estipulando que tienen una relación sentimental.

Kevyn y Darlyn del 'Desafío XX' Foto: Instagram @desafiocaracol

A pesar de la derrota en el concurso, Darlyn se ganó el corazón de muchos colombianos y esto se ve reflejado en la vasta comunidad que tiene en internet, especialmente en su cuenta de Instagram, donde ya acumula 385.000 seguidores. Precisamente, en una reciente historia la pareja de ‘kratos’, dio a conocer que mientras realizaba una rutina de pesas, haciendo uso de un accesorio conocido como callera, sus manos se vieron bastante afectadas, hasta el punto que le dejaron unas manchas rojizas, derivadas de la acumulación de sangre en este sector.

“Acabo de llegar de entrenar, destruida y vuelta nada. (...) Vean cómo quedaron mis ‘manitos’, siento que me las ‘ahorqué’ con la callera. Estoy acostumbrándome porque hace mucho que no la utilizó. (...) Mucha gente me está dicienndo que esto no es normal”, frueron las preocupantes palabras de Giraldo para describir sus dolencias.