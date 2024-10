¿Aida Victoria Merlano ya no quiere tener hijos? Esto dijo la influencer

Aida Victoria Merlano habría dado a entender que sus planes de empezar a formar una familia en un futuro cercano podrían estar cambiando, ya que a través de una breve historia en Instagram habría dado a entender que tiene la situación ahora es diferente, a pesar que en el pasado indicó que ya estaba sintiendo el llamado de la maternidad.

La influencer ha demostrado que está pasando uno de los mejores momentos de su vida sentimental junto a su nueva pareja, presumiendo a través de sus historias de Instagram los regalos, los elogios y el buen rato que ambos han estado pasando desde hace un par de meses.

Sus seguidores han estado al tanto de este nuevo capítulo en su vida, enviándole todo tipo de mensajes de apoyo y felicitándola por haber conseguido a un hombre que de verdad la valore. Además, otro grupo también aprovechó para resaltar la mala experiencia que tuvo junto a su expareja, el streamer ‘Westcol’.

Pero tal parece que Aida Victoria Merlano ha dejado atrás ese episodio con su expareja, junto con otros detalles relacionados con él, como por ejemplo sus planes de maternidad, ya que si bien había manifestado que mientras salía con Westcol estaba la posibilidad de poder salir embarazada en el futuro cercano, ahora el panorama podría cambiar.

“La gente que la manda a tener uno hijos, ¿me vas a prestar la c*** para parirlos o qué?”, dijo la creadora de contenido en un breve video en Instagram, lo que daría a entender que en este momento no se siente lista para afrontar esta etapa.

¿Aida Victoria Merlano quería tener hijos con Westcol?

Mientras protagonizó una relación con el streamer a principios de este año, la influencer dio a entender a través de varios videos que su instinto maternal estaba empezando a despertar, lo que significaría que más pronto que tarde podía llegar el primer hijo de la pareja.

También se avivaron algunos rumores respecto que Aida Victoria Merlano llegó a estar embarazada de Westcol, pero presuntamente habría perdido al bebé, información que rondó las redes sociales a propósito de una palabras de la colombiana.

“Hubo un día que no sabía si estaba embarazada y fue muy duro, muy difícil. En medio de no saber si estaba embarazada, pasa que ya luego mi miedo no era ese, sino si se me había salido. Empiezo a llenarme de muchas ansiedades, miedos, termino en el médico y me quebré mucho. Decía: ‘Ya no puedo más’. En ese momento en el que sentí que lo había perdido todo”, dijo la joven.