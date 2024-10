Aida Victoria Merlano habría revelado por qué sus relaciones tienden a fracasar

Aida Victoria Merlano se sinceró con sus seguidores con un emotivo video en Instagram en donde dejó entrever cuáles podrían ser la razones por la cuales sus relaciones con sus parejas no terminan como ella espera, haciendo referencia a un par de detalles de su niñez para darle forma esta curiosa teoría.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido se encuentra viviendo una de sus mejores etapas en lo que respecta a su faceta romántica, protagonizando varias escenas con su nuevo novio, en donde deja ver que en el poco tiempo que llevan conociéndose han podido desarrollar una muy buena química, y sobre todo, una muy buena relación.

Puede leer: Aida Victoria Merlano contó qué hará con la cabra que ‘Westcol’ le regaló

A propósito de esto, también compartió en su perfil de Instagram un video en donde se muestra sumamente feliz y asombrada después de que su pareja la sorprendiera regalándole un caballo, mostrando la emotiva escena y cómo reaccionó ante esto.

Esto generó muchas reacciones en las redes sociales, desde aquellos que se alegraban por el momento tan emotivo que pasó junto a su novio, hasta otros que critican su relación, asegurando que está basada en un “teatro”.

Y tal parece que Aida Victoria Merlano está al tanto de todo lo que dicen sobre ella en las plataformas digitales, ya que no dudó en grabar un video reaccionando a los comentarios negativos de un influencer que criticó duramente el regalo de su pareja y su relación.

En el proceso, la influencer también aprovechó para compartir un pensamiento en donde jugó con la idea de que conoce cuál sería la razón por la que algunas de sus relaciones no suelen ser tan prósperas.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Facturando en grande? Esto dijo Aida Victoria Merlano sobre comprarse una Cybertruck

¿Aida Victoria Merlano sabe por qué sus relaciones no terminan como ella espera?

Como parte de su respuesta al mensaje del influencer, la colombiana decidió ahondar un poco en su pasado al dar a entender que la ausencia de una figura paterna en su niñez la llevó a buscarla en su parejas.

“Yo no tuve un papá que reafirmara mi autoestima, entonces crecí buscando un papá en mis parejas, estaba hipermasculinizada, y obviamente tuve muchos problemas en mis relaciones por eso, y hasta hace no mucho entendí que era mi mecanismo de defensa porque inconscientemente, para sortear las circunstancias de mi vida, tuve que convertirme en el hombre que no me protegió”, dijo con pesar Aida Victoria Merlano.

También aprovechó para indicar que la ausencia de su mamá habría ayudado a esta situación: “súmale que me faltó mamá, y entonces maternaba a mis parejas, me convertía en mamá en lugar de mujer, y entonces de alguna manera sanaba las heridas de mi pareja para sanar indirectamente mi infancia rota”.