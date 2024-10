Aída Victoria Merlano le tapó la boca a influencer por burlarse del caballo que le regaló su novio

La influencer barranquillera Aída Victoria Merlano no dudó en responder a los comentarios irónicos que lanzó en redes sociales el creador de contenido David Barreth. Este la criticó por un regalo que le hizo su novio recientemente, sugiriendo que Aída mantiene relaciones con hombres millonarios para llenar sus vacíos emocionales. La influencer, conocida por no responder habitualmente a este tipo de ataques, decidió esta vez hablar públicamente sobre el tema, aclarando su postura y defendiendo su independencia.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Aida Victoria Merlano presume el lujoso regalo que le dio su novio: “Es un verdadero hombre”

En su respuesta, Aída compartió un video en el que enfrentó las palabras de Barreth, quien señaló: “Esa es la famosa Aída, una mujer que vende empoderamiento femenino, pero al mismo tiempo se autodestruye metiéndose en una nueva relación cada dos meses”. En un tono sarcástico, el influencer sugirió que la vida amorosa de Merlano demuestra una falta de autoestima. Ante esto, Aída Victoria no ocultó sus problemas personales y reconoció sus carencias, especialmente las relacionadas con la figura paterna en su infancia, explicando cómo esto afectó sus relaciones amorosas en el pasado.

Merlano, sin tapujos, admitió haber tenido vacíos emocionales debido a su crianza, lo que la llevó a adoptar ciertos patrones en sus relaciones. Sin embargo, subrayó que sus seguidores no la siguen por ser perfecta, sino porque se muestra vulnerable y honesta respecto a sus aprendizajes y heridas. “A la gente no me sigue porque sea perfecta, sino porque estoy tan rota como cualquiera y tengo los ovarios de reconocerme vulnerable”, expresó.

Además, Aída abordó el comentario sobre su relación con hombres adinerados. Aclaró que, aunque ha hecho negocios con personas de altos ingresos, su éxito financiero es propio y no depende de sus parejas. “Si soy un símbolo de empoderamiento es porque tengo la brillantez para hacer dinero y la valentía para reconocerme rota”, concluyó.